Украинские ветераны, утратившие зрение, могут получить до 95 тыс. грн
- С 1 июля в Украине стартует прием заявлений на получение до 95 тыс. грн помощи для ветеранов, полностью или частично потерявших зрение.
- Целевые выплаты от Красного Креста предназначены для приобретения адаптивной бытовой техники и специальных гаджетов для обустройства комфортного быта.
Украинские ветераны, полностью или частично потерявшие зрение во время защиты государства, могут получить до 95 тыс. грн целевой поддержки. С 1 июля стартует прием соответствующих заявлений.
Об этом сообщает премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Свириденко о выплатах для ветеранов, потерявших зрение
Выплаты для украинских ветеранов, полностью или частично потерявших зрение, будут поступать от Красного креста на специальные счета с 1 августа до 30 октября 2026 года.
По словам Свириденко, с 1 июля стартует приём заявлений, чтобы получить до 95 тыс. грн целевой поддержки.
– Их можно использовать для обустройства быта, создания более комфортного и безопасного жилого пространства, – говорится в сообщении.
Как отметила премьер-министр, для украинских ветеранов предусматривается 26 видов бытовой техники на выбор, которая поможет сделать повседневную жизнь более автономной.
Речь идет о специализированных адаптационных гаджетах, в частности, о смартфонах с функциями озвучивания экрана, адаптивной бытовой технике и специальных навигационных системах.
Как рассказала Свириденко, подать заявление на получение этих выплат можно лично, через уполномоченного представителя, по почте или онлайн в структурное подразделение по вопросам ветеранской политики по месту жительства.
В то же время премьер-министр уточнила, что внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать такое заявление по адресу фактического проживания.