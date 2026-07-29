Федеральная служба безопасности России (ФСБ) предъявила обвинение основателю и руководителю мессенджера Telegram Павлу Дурову.

Российские спецслужбы инкриминируют ему “содействие террористической деятельности” и объявили о выдаче международного ордера на его арест.

ФСБ объявила Павла Дурова в международный розыск

По заявлению ФСБ, претензии к бизнесмену возникли из-за отказа мессенджера удалять содержимое, которое, по утверждению Кремля, используется для подготовки диверсий.

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В российской спецслужбе заявили, что Telegram якобы не удаляет материалы, “используемые украинскими спецслужбами и террористическими и экстремистскими организациями для подготовки и координации актов диверсии, терроризма, массовых убийств и кибермошеннических операций в РФ”.

Пока ни сам Павел Дуров, ни представители Telegram официальных комментариев относительно действий ФСБ не предоставляли.

Напомним, что Павел Дуров покинул Россию в 2014 году после того, как под давлением властей продал свою долю в созданной им соцсети “ВКонтакте”. Сейчас у предпринимателя гражданство Объединенных Арабских Эмиратов и Франции.

Ранее РФ уже открыла дело против основателя Telegram Павла Дурова. Российские власти обвиняли мессенджер в игнорировании запросов правоохранительных органов и отказе удалять “опасный контент”.

Источник : Reuters

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