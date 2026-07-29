Плануючи поїздку до Польщі, багато українців беруть із собою продукти харчування, ліки, косметику або особисті речі.

Однак перед подорожжю варто заздалегідь дізнатися, що можна перевозити через кордон Польщі, адже для окремих товарів діють чіткі обмеження за кількістю, вагою або вартістю.

Що дозволено перевозити через кордон Польщі, читайте в матеріалі на Фактах ICTV.

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Що можна перевозити через кордон з України в Польщу у 2026 році

Для пасажирів, які в’їжджають з України до Польщі, застосовуються правила ввезення товарів із країн, що не входять до Європейського Союзу.

Але митне законодавство ЄС дозволяє державам-членам тимчасово запроваджувати додаткові обмеження, якщо цього вимагає епідемічна чи фітосанітарна ситуація.

Якщо товари перевозяться не для продажу, а для власного користування або як подарунок, вони вважаються товарами некомерційного призначення.

Крім переліку дозволених продуктів, існує й гранична вартість речей, які можна ввозити без сплати митних платежів. Відповідно до статті 56 закону Польщі про податок на товари та послуги, вона становить:

до €430 для тих, хто прибуває літаком або морським транспортом;

до €300 для подорожуючих автомобілем, автобусом, поїздом або пішки.

До цієї суми не включаються особисті речі, які людина тимчасово перевозить із собою, ліки для власного користування, а також пальне, що знаходиться у штатному баку автомобіля або в окремій каністрі об’ємом до 10 літрів.

Що можна перевозити через кордон Польщі: правила та дозволені продукти

Після змін до європейського законодавства перелік дозволених продуктів значно розширився. Частина товарів, які раніше викликали запитання на кордоні, тепер офіційно дозволена до ввезення за умови, що вони призначені для особистого споживання.

Такі правила передбачені Регламентом (ЄС) 2019/2122, а також змінами, які Європейська комісія внесла до правил ввезення окремих харчових продуктів із третіх країн.

Мед

Одним із продуктів, який дозволено перевозити через польський кордон, є мед.

У роз’ясненнях Європейської комісії зазначено, що продукти, які не містять м’яса або молока, можна ввозити для особистого користування у кількості до 2 кг на одну особу. До цієї категорії належить і натуральний мед.

Шоколад та шоколадні вироби

Багато українців цікавляться, чи можна взяти із собою шоколад або цукерки. Наразі така продукція дозволена до ввезення. Це стосується шоколаду, шоколадних цукерок, солодких паст та інших готових кондитерських виробів.

Але продукція повинна бути у заводській непошкодженій упаковці та не потребувати спеціального температурного режиму під час транспортування. Для особистого користування можна перевозити до 2 кг таких виробів.

Крупи та сухі продукти

Окремих обмежень для круп європейське законодавство не встановлює. Тому рис, гречку, вівсянку, пшоно та інші крупи дозволено перевозити як продукти, що не містять м’яса або молока. Варто не перевищувати 2 кг одного виду продукції для особистого користування.

Таке саме правило застосовується і до багатьох інших сухих продуктів у заводській упаковці.

Хліб, печиво, макарони та сухі сніданки

Після змін до правил ЄС дозволено перевозити значну кількість готових продуктів рослинного походження.

Зокрема, дозволяється ввозити:

хліб та булочки;

печиво, крекери, вафлі;

сухарі;

макарони;

локшину;

кускус;

пластівці;

мюслі;

сухі сніданки;

рисові та зернові готові продукти.

Для таких товарів також діє орієнтовне обмеження до 2 кг для особистого користування.

Овочі та фрукти

Для особистого користування їх дозволено перевозити у кількості до 2 кг. Також слід враховувати, що залежно від фітосанітарної ситуації Європейський Союз або окремі країни можуть тимчасово вводити додаткові обмеження щодо окремих видів рослинної продукції.

Саме тому перед поїздкою рекомендується перевірити актуальні вимоги польської митної та фітосанітарної служб.

Які ліки можна брати із собою

Якщо препарати призначені для особистого користування, їх також можна перевозити через кордон. Загальне правило передбачає ввезення до п’яти найменших упаковок одного лікарського засобу.

Такі самі вимоги застосовуються і до антибіотиків. Окремих норм саме для цієї групи препаратів польське законодавство не встановлює.

Побутова техніка та електроніка

Окремих заборон на ввезення побутової техніки немає. Телефон, ноутбук, планшет, фотоапарат або інша техніка, яку людина використовує під час поїздки, зазвичай розглядаються як особисті речі.

Якщо ж перевозяться нові товари, необхідно враховувати загальні обмеження за їхньою вартістю.

Косметика та парфуми

Парфумерія і косметика також дозволені до ввезення. Якщо йдеться про особисті засоби гігієни або косметику, яку людина використовує під час подорожі, зазвичай проблем на кордоні не виникає.

У разі перевезення великої кількості нової продукції митники можуть оцінювати її як товар, тому бажано мати документи, що підтверджують її вартість.

Скільки валюти можна перевозити

Готівку також можна ввозити до Польщі. Без обов’язкового декларування дозволено перевозити суму, що не перевищує €10 000 або еквівалент в іншій валюті.

Якщо сума більша, її необхідно задекларувати під час перетину кордону.

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