В первом полугодии 2026 года в Украине существенно усилилась борьба с российской пропагандой и онлайн-пиратством.

За это время перечень запрещенных медиасервисов государства-агрессора вырос на 42,5% – с 56 до 76 сервисов, а общее количество заблокированных сайтов составило 925 и уже в ближайшее время превысит тысячу.

Такие результаты обнародовал общественный союз Инициатива Чистое небо, системно сотрудничающая с государственными органами в сфере защиты информационного пространства и прав интеллектуальной собственности.

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90% запрещенных сервисов – результат работы Инициативы

По обращениям Инициативы Чистое небо Национальный совет Украины по телевидению и радиовещанию в течение шести месяцев принял 22 решения, которыми расширил перечень вебресурсов, запрещенных на территории Украины. В частности, под ограничения попали:

16 сервисов онлайн-телевидения и стриминговых платформ, транслируемых российскими телеканалами;

пиратский VOD-сервис HD KINO;

десятки новых “зеркал” крупнейших пиратских ресурсов, среди которых Baskino, Filmix, HDRezka, Kinogo, Kinobar, Kinokong и другие.

Всего за первое полугодие заблокировано 71 новое “зеркало” уже известных пиратских платформ.

На сегодняшний день государственный перечень содержит 76 медиасервисов и 925 вебсайтов, из которых 69 сервисов (90,7%) внесены именно по результатам работы Инициативы Чистое небо в 2023–2026 годах.

– Очистка украинского информационного пространства от российской пропаганды и нелегального контента – вопрос не только защиты авторских прав, но и информационной безопасности. В этом направлении у государства и индустрии есть одна общая цель – максимально ограничить доступ к ресурсам, которые работают в пользу врага, – отмечает руководитель Инициативы Чистое небо Вячеслав Миенко.

Важной составляющей этой работы является юридическое сопровождение всех процедур. Уже много лет партнером Инициативы выступает компания Smartsolutions, обеспечивающая правовую экспертизу, подготовку доказательной базы и сопровождение взаимодействия с государственными органами.

Именно благодаря сочетанию технической экспертизы и профессиональной юридической поддержки ИЧН удается достигать системных результатов в борьбе с нелегальным контентом.

– Задача Smartsolutions – обеспечить правовое качество материалов, переданных Инициативой государственным органам, и их соответствие требованиям законодательства. За годы сотрудничества нам удалось построить рабочую модель взаимодействия, которая уже дала заметные результаты по защите украинского информационного пространства. Мы видим пространство для дальнейшего совершенствования процедур и открыты для диалога со всеми участниками процесса для эффективного противодействия враждебной пропаганде, – комментирует адвокат Smartsolutions, партнер Инициативы Чистое небо Виталий Волошин.

Запретить недостаточно – важно обеспечить исполнение решений

После расширения списка запрещенных ресурсов Инициатива сосредоточилась на проверке того, как эти решения выполняются интернет-провайдерами. Так, за первые шесть месяцев 2026 специалисты ИЧН провели мониторинг работы 18 телеком-операторов в Киеве и области, Тернополе и на Закарпатье.

Результаты показали, что значительная часть запрещенных ресурсов все еще остается доступной для пользователей отдельных провайдеров. Документально подтвержденные результаты мониторинга переданы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций (НКЕК) и Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию.

В июне Инициатива также провела рабочую встречу с представителями НКЭК по усовершенствованию взаимодействия и поиску эффективных механизмов выполнения государственных решений о блокировании.

В то же время в ИЧН отмечают, что проблема заключается не только в выполнении требований провайдерами. Среди системных вызовов – отсутствие единого удобного механизма оперативного информирования операторов о новых решениях государственных органов, а также необходимость выработать единые подходы к эффективному техническому блокированию ресурсов.

– Мы хорошо понимаем вызовы, с которыми работает телеком-отрасль во время войны. Именно поэтому ратуем не за конфронтацию, а за конструктивный диалог. Убеждены, что совместная работа государства, регуляторов и провайдеров позволит существенно повысить эффективность блокирования нелегальных ресурсов, отмечает Вячеслав Миенко.

Инициатива уже предложила провести открытую совместную встречу с участием Национального совета, НКЭК и представителей телеком-рынка для выработки единых практических решений.

Борьба с пиратством – это тоже борьба за деньги

Помимо блокировки доступа, ИЧН продолжает работать над перекрытием источников финансирования пиратских ресурсов. На июнь, собственный blacklist Инициативы содержит уже более 4700 пиратских сайтов. После внесения в этот список значительное количество ресурсов прекращает работу или теряет возможность зарабатывать на рекламе.

Отдельным направлением стало сотрудничество с вновь созданным государственным агентством ПлейСити, которое запустило онлайн-механизм сообщений о незаконной рекламе азартных игр. ИЧН уже направила более 90 жалоб по рекламе азартных игр, размещенной на пиратских киносайтах и ​​нелегальных стриминговых сервисах.

В Инициативе ожидается, что новый цифровой механизм позволит быстрее реагировать на нарушения и эффективнее лишать пиратские площадки рекламных доходов.

Украинский опыт отметили в США

Одним из наиболее заметных международных достижений стало внедрение в Украине механизма WIPO ALERT – международной системы противодействия онлайн-пиратству. Именно по обращениям Инициативы Чистое небо в национальный перечень WIPO ALERT были внесены первые 15 украинских пиратских ресурсов.

Этот шаг был отдельно отмечен представителями Офиса торгового представителя США (USTR) во время публичных слушаний по подготовке ежегодного Special 301 Report, оценивающего состояние защиты прав интеллектуальной собственности в странах-партнерах США.

Следующий шаг – изменения в законодательство

Параллельно Инициатива завершила подготовку пакета законодательных изменений, направленных на усиление борьбы с онлайн-пиратством и защитой информационного пространства. Наработанные предложения уже находятся на рассмотрении профильного комитета Верховной Рады.

Напомним, что Инициатива Чистое небо создана летом 2013 года с целью развития в уанете легального аудиовизуального продукта и борьбы с ресурсами, распространяющими контент с нарушением права интеллектуальной собственности. ИЧН насчитывает 13 участников и 13 партнеров, среди которых крупнейшие игроки медиарынка Украины.

Фото: Чистое небо

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