Европейские ценности для украинцев ассоциируются с демократией, верховенством права, свободой и равенством. В то же время важной частью общественной дискуссии остается отношение к ЛГБТК+ и правам этого сообщества.

Несмотря на высокую поддержку европейского курса Украины, взгляды общества на ЛГБТК+ остаются неоднозначными.

Европейские ценности и ЛГБТК+: что думают украинцы

По данным Центра Разумкова, в начале 2026 года 83% взрослых жителей подконтрольных Украине территорий поддержали бы вступление страны в ЕС, сообщил кандидат социологических наук, заведующий кафедрой политической социологии Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина Дмитрий Бойко.

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Согласно результатам опросов КМИС, в период полномасштабного вторжения в Украину наблюдается сдержанно позитивная динамика изменения отношения к ЛГБТ-людям: на ~6% выросло количество тех, кто относится к ним положительно, и на те же ~6% уменьшилось количество тех, кто относится отрицательно.

Однако первых (положительно — 18,6%) все равно значительно меньше, чем вторых (отрицательно — 33%), а относительное большинство составляют равнодушные (45%).

Одним из возможных факторов такой, пусть и сдержанной, но положительной динамики является освещение участия представителей ЛГБТК+-сообщества в Силах обороны Украины: согласно данным исследования ОО Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права от ноября 2024 года, 71,8% взрослого населения подконтрольной части Украины согласны с тем, что ЛГБТК+ люди участвуют в обороне страны и общественной деятельности наравне с гетеросексуальными людьми. В свою очередь, свежее исследование КМИС, проведенное по заказу Наш мир, показывает, что по состоянию на май-июнь 2026 года 69,7% населения положительно относится к участию ЛГБТ-людей в защите Украины от российской агрессии.

То есть населению известно об участии представителей этого сообщества в ВСУ и других подразделениях, население относится к этому преимущественно положительно, и это может постепенно менять скептическое и равнодушное отношение украинцев и украинок к ЛГБТК+.

Еще одна важная деталь — это согласие абсолютного большинства населения с необходимостью предоставления ЛГБТК+ людям тех же прав, что и другим гражданам (72% согласны, 18% не согласны), а также с необходимостью защиты этой группы от дискриминации (74% согласны, 15% не согласны).

Если воспринимать эти данные буквально — то есть есть положительная динамика в отношении к сообществу, а также почти ¾ взрослого населения подконтрольной части Украины выступает за равные права и за борьбу с дискриминацией ЛГБТК+ — то картина рисуется радужная. В чем же заключается заявленная неоднозначность? В том, что при конкретизации этих прав консенсус теряется:

Что касается однополых браков (по данным Группы Рейтинг от августа 2023 года), лишь 37% поддержали легализацию, 22% — не определились, 42% — против (категорически против — 33%). Да, данные несколько устарели, но даже при экстраполяции описанной выше умеренно-позитивной динамики в отношении это не изменит картины.

Альтернатива однополым бракам — гражданские партнерства — воспринимается лучше: упомянутое исследование КМИС по заказу Наш мир в 2025 году фиксирует, что 54 % населения готовы поддержать право на гражданские партнерства для однополых пар (34 % — против); 57% поддерживают регистрацию таких партнерств именно для социальной защиты военнослужащих ЛГБТК+.

Наиболее чувствительная тема прав — усыновление, вокруг которой общество раскалывается почти пополам: 46% — согласны с тем, что однополые пары должны иметь такие же права, как и разнополые, 42% — не согласны, 12% — колеблются.

Помимо конкретизации прав ЛГБТК+, существует еще неравенство в восприятии букв аббревиатуры, своего рода дискриминация в дискриминации: по результатам сравнительного анализа Украины и Грузии, проведенного Лаурой Лучани и Мариной Шевцовой, во время полномасштабного вторжения лесбиянки, геи и бисексуалы, участвующие в сопротивлении, интегрируются в национальный нарратив и больше не позиционируются как угроза; в то же время трансгендерные люди продолжают рассматриваться как угроза безопасности, требующая защитных мер. То есть положительные тенденции касаются первых трех букв той же аббревиатуры, а остальных это пока не касается.

Здесь еще можно выделить довольно много особенностей и тенденций: однозначное религиозно-конфессиональное влияние на восприятие ЛГБТК+-дискурса и сообщества, культурно-возрастные, гендерные, территориальные, классовые и другие различия в восприятии — такие неоднородности и разрывы регулярно подтверждаются различными данными.

Мы лишь отметим, что на примере интернализации такой группы общественно важных вопросов видно, что украинское воплощение европейских ценностей — это не готовый конструктор, а живой процесс, в котором высокая поддержка абстрактного равенства сталкивается с сопротивлением на уровне институтов и практик.

Различия между общей декларацией и конкретными решениями довольно ощутимы, а дело еще не дошло до реальных действий. Поэтому ценностный аспект евроинтеграционных процессов и требует детальной и планомерной работы. Именно этому посвящена работа ValEUs – международной исследовательской и образовательной сети по вопросам вызовов внешней политике ЕС, с деятельностью которой предлагаем подробнее ознакомиться по ссылке.

Отметим, что исследование выполнено в рамках проекта Исследовательская и образовательная сеть по вопросам вызовов внешней политике ЕС / ValEUs.

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