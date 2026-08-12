Європейські цінності для українців асоціюються з демократією, верховенством права, свободою та рівністю. Водночас важливою частиною суспільної дискусії залишається ставлення до LGBTQ+ та прав цієї спільноти.

Попри високу підтримку європейського курсу України, погляди суспільства на LGBTQ+ залишаються неоднозначними.

Європейські цінності та LGBTQ+: що думають українці

За даними Центру Разумкова, на початку 2026 року 83% дорослих жителів підконтрольних Україні територій підтримали б вступ країни до ЄС, повідомив кандидат соціологічних наук, завідувач кафедри політичної соціології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Дмитро Бойко.

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Згідно з результатами опитувань КМІС, у період повномасштабного вторгнення в Україні спостерігається стримано позитивна динаміка зміни ставлення до ЛГБТ-людей: ~6% зросла кількість тих, хто ставиться до них позитивно, і на ті ж ~6% зменшилась кількість тих, хто ставиться негативно.

Проте перших (позитивно – 18,6%) все одно значно менше, ніж останніх (негативно – 33%), а відносну більшість складають байдужі (45%).

Одним із можливих факторів такої хоч і стриманої, але позитивної динаміки є висвітлення участі представників ЛГБТК+ спільноти у Силах оборони України: за даними дослідження ГО Українські ЛГБТ+ військові та ветерани за рівні права від листопада 2024 року, 71,8% дорослого населення підконтрольної частини України погоджуються, що ЛГБТК+ люди беруть участь в обороні країни та громадській діяльності, так само як і гетеросексуальні люди. У свою чергу, свіже дослідження КМІС на замовлення Наш світ фіксує, що станом на травень-червень 2026 року 69,7% населення позитивно ставиться до участі ЛГБТ-людей у захисті України від російської агресії.

Тобто населенню відома участь представників цієї спільноти у ЗСУ та інших підрозділах, населення до цього ставиться переважно позитивно, і це може поступово змінювати скептично-байдуже ставлення українців та українок до ЛГБТК+.

Інша важлива деталь — це згода абсолютної більшості населення з необхідністю надавання ЛГБТК+ людям тих самих прав, що й іншим громадянам (72% погоджуються, 18% не погоджуються), а також необхідністю захисту цієї групи від дискримінації (74% погоджуються, 15% не погоджуються).

Якщо сприймати ці дані буквально — тобто є позитивна динаміка у ставленні до спільноти, також майже ¾ дорослого населення підконтрольної частини України за рівні права та за боротьбу з дискримінацією ЛГБТК+ — то картина вимальовується райдужна. У чому ж заявлена неоднозначність? У тому, що при конкретизації цих прав консенсус втрачається:

Стосовно одностатевих шлюбів (за даними Групи Рейтинг від серпня 2023 року) лише 37% підтримували легалізацію, 22% — не визначились, 42% — проти (категорично проти — 33%). Так, дані дещо застарілі, але навіть при екстраполяції описаної вище помірно-позитивної динаміки у ставленні це не змінить картини.

Замінник одностатевих шлюбів — цивільні партнерства — сприймаються краще: згадане дослідження КМІС на замовлення Наш світ у 2025 році фіксує, що 54% населення готові підтримати право на цивільні партнерства для одностатевих пар (34% – проти); 57% підтримують реєстрацію таких партнерств саме для соціального захисту військовослужбовців ЛГБТК+.

Найбільш чуттєва тема прав — усиновлення, навколо неї суспільство розколюється майже навпіл: 46% — погоджуються, що одностатеві пари мають мати такі ж права, що і різностатеві, 42% — не погоджуються, 12% — вагаються.

Крім конкретизації прав ЛГБТК+, є ще нерівність у сприйнятті букв абревіатури, свого роду дискримінація в дискримінації: за результатами порівняльного аналізу України та Грузії, проведеного Лаурою Лучані та Мариною Шевцовою, за часи повномасштабного вторгнення лесбійки, геї та бісексуали, які беруть участь в опорі, інтегруються в національний наратив і більше не позиціонуються як загроза; у той же час трансгендерні особи продовжують розглядатися як ризик безпеки, що потребує захисних заходів. Тобто позитивні тенденції стосуються перших трьох букв з тієї самою абревіатури, а решти це ще не стосується.

Тут ще доволі багато можна виокремлювати особливостей та тенденцій: однозначний релігійно-конфесійний вплив на сприйняття ЛГБТК+ дискурсу та спільноти, культурно-вікові, гендерні, територіальні, класові та інші відмінності у сприйнятті — такі неоднорідності і розриви регулярно підтверджуються різними даними.

Ми лише зазначимо, що на прикладі інтеріоризації такої групи суспільно важливих питань видно, що український вимір європейських цінностей — це не готовий конструктор, а живий процес, де висока підтримка абстрактної рівності стикається з опором на рівні інститутів та практик.

Відмінності між загальною декларацією та конкретними рішеннями доволі відчутні, а це ще справа не дійшла до реальних дій. Тому ціннісний аспект євроінтеграційних процесів і потребує детальної і планомірної роботи. Цьому і присвячена робота ValEUs – міжнародної дослідницької та освітньої мережі з питань викликів зовнішньої політики ЄС, із діяльністю якої пропонуємо детальніше познайомитися за посиланням.

Зауважимо, що дослідження виконано в межах проєкту Дослідницька та освітня мережа з питань викликів зовнішній політиці ЄС/ ValEUs.

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