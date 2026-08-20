Закон про освіту дозволяє обирати найбільш зручний спосіб навчання. Останнім часом сімейна або домашня форма навчання стає все більше популярною. Вона дає змогу зорієнтувати освітній процес на потреби кожної дитини.

Що таке сімейна форма навчання в Україні 2026 та як на неї перейти — читайте на Фактах ICTV.

Що таке сімейна форма навчання

Сімейна форма навчання — це індивідуальна форма навчання, за якої батьки самостійно організовують освітній процес дитини в домашніх умовах.

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Особливість полягає в тому, що темп навчання можна підлаштувати під потреби, можливості та інтереси дитини. Проте учень однаково має здобувати знання відповідно до державних стандартів.

Школярі навчаються вдома самостійно, отримуючи консультації від учителів, зазвичай в онлайн-форматі. На вчительські консультації відводиться 15 хвилин на одного здобувача освіти з кожного навчального предмета. Вони проводяться згідно з графіком, затвердженим керівником закладу освіти. Але протягом навчального року має бути не більше ніж 3 години на навчальний предмет.

Така форма не вимагає очної присутності учня в навчальному закладі. Проте двічі на рік вони мають підтвердити якість отриманих знань під час оцінювання в школі.

Сімейна форма навчання дає змогу дитині:

зміцнити почуття самоповаги та впевненості в собі;

опанувати вміння, знання та навички на рівні, не нижчому за чинні держстандарти освіти;

отримати повноцінний емоційно-інтелектуальний розвиток;

реалізувати власний потенціал.

Як перейти на сімейну форму навчання

Здобувати освіту за сімейною формою можуть діти віком до 18 років. Спеціальних довідок чи медичних показань брати не потрібно. Батькам достатньо подати заяву до своєї школи.

Проте варто пам’ятати, що після переходу на сімейну форму навчання вся відповідальність за освітній процес лягає на батьків. Вони мають врегулювати технічні моменти, ознайомитися з програмою та спланувати весь процес навчання.

Сімейна форма навчання в Україні 2026: що потрібно, щоби на неї перейти

Для переходу на сімейну форму навчання потрібно:

Оформити документи. Для цього до початку навчального року або не пізніше, ніж за 3 місяці до дати річного оцінювання або державної підсумкової атестації подати заяву

Для цього до початку навчального року або не пізніше, ніж за 3 місяці до дати річного оцінювання або державної підсумкової атестації подати Ознайомитися з вимогами вашої школи. Дитина, яка здобуває освіту за сімейною формою, має бути закріплена у школі за певним класом. На неї педагогами складається графік і формат перевірки знань. Оцінювання знань дитини відбувається так:

Учні 1–4 класів виконують перевірні роботи не менше 3 разів на рік. Процес перевірки може відбуватися в онлайн або офлайн форматі. Водночас участь одного з батьків є обов’язковою; Учнів 5–11 класи оцінюють не рідше 4 разів на рік; Учні випускних класів (4, 9 та 11), проходять державну підсумкову атестацію.

За результатами підсумкового оцінювання школярі отримують семестрові та річні оцінки, які виставляються в журналі.

Якщо за результатами перевірки дитина отримала високі бали, то вона може продовжити сімейну форму навчання.

Якщо хоча б з одного предмета дитина отримає оцінку нижче середнього або початкового рівня або не виконає підсумкову контрольну роботу, вона має право перездати її протягом місяця.

У разі отримання вдруге незадовільної оцінки, школа може рекомендувати перевести дитину на очне навчання.

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