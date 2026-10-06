Ошибки в оформлении трудовой книжки и в сделанных в ней записях могут привести к тому, что отработанные годы не засчитают в стаж при оформлении пенсии. Особенно чреваты необратимыми последствиями ошибочные записи в трудовой книжке, сделанные до 2004 года.

О том, какие ошибки в трудовой книжке могут привести к потере стажа и уменьшению пенсионных начислений, читайте в материале Фактов ICTV.

Какие ошибки в трудовой книжке могут привести к потере стажа

При выходе на пенсию человек должен предоставить в Пенсионный фонд документы, которые подтверждают его право на получение пенсионных выплат. В этом пакете документов один из самых важных – это трудовая книжка, в которой записано, где и сколько проработал будущий пенсионер.

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Оформление трудовой книжки

Трудовая книжка оформляется при устройстве на первую работу. При этом ответственный сотрудник предприятия должен проставить в ней:

фамилию, имя и отчество нового работника;

название предприятия;

подпись лица, оформившего трудовую книжку;

печать предприятия.

Если этих данных нет, они сделаны с ошибкой или видны исправления, трудовую книжку могут признать недействительной.

Неполная запись о приеме/увольнении

Чтобы стаж засчитали при оформлении пенсии, он должен быть зафиксирован двумя отдельными записями – о приеме на работу и увольнении.

Такая запись должна содержать следующие данные:

дата приема/увольнения;

название должности;

название организации;

номер и дата приказа о приеме/увольнении;

подпись и фамилия руководителя;

печать предприятия.

Если запись неполная, стаж могут не засчитать.

Неправильно оформленные исправления

Каждая запись в трудовой книжке должна быть оформлена одними чернилами и без ошибок. Но даже самый ответственный сотрудник может ошибиться.

Если ошибка в записи все же была допущена, нельзя ее зачеркнуть, замазать корректором или просто сделать приписку после обнаружения ошибки. Такие исправления приведут к тому, что запись не будет учтена при определении общего страхового стажа.

Как исправить ошибку в трудовой книжке

Все ошибки в трудовой книжке можно исправить, сделав отдельную соответствующую запись. Право исправлять ошибки есть только у работодателя, который такую ошибку допустил.

То есть если неверную запись сделал предприниматель (ФЛП), у которого нет отдела кадров, то он должен вносить исправления собственноручно. Если же ошибку допустили на большом предприятии, то запись исправляет сотрудник отдела кадров, в должностные обязанности которого входит ведение трудовых книжек. При этом это может быть уже не тот человек, который сделал ошибку.

Запись об исправлении ошибки должна содержать фразу Добавленной информации верить, печать и подпись уполномоченного лица.

Где дублируются данные о страховом стаже

Данные о стаже, который был получен до 2004 года, кроме записей в трудовой книжке, можно найти только в архивах предприятия. Если предприятие прекратило работу, было реорганизовано, уничтожено в ходе боевых действий или оказалось на оккупированных территориях, восстановить эту информацию будет очень сложно. Поэтому крайне важно хранить трудовую книжку для оформления пенсии.

Тем, кто получил стаж после 1 января 2004, восстановить информацию при утере трудовой книжки или ошибочных записях в ней будет гораздо проще. Эта информация есть в Пенсионном фонде и подтверждается данными об уплате страховых взносов.

Кроме того, с 2021 года в Украине появились электронные трудовые книжки. То есть работодатели могут заранее отправить в Пенсионный фонд сканированные копии трудовых книжек своих сотрудников, чтобы сохранить данные о стаже за весь период трудовой деятельности, в том числе до 2004 года.

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