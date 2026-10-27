27 жовтня, у День української писемності та мови, дослідницька компанія Gradus презентувала результати спеціального опитування.

Соціологи з’ясували, якою мовою українці спілкуються в повсякденному житті, наскільки впевнено почуваються під час усного та письмового мовлення і які бар’єри доводиться долати тим, хто намагається повністю перейти на державну.

71% українців спілкуються в побуті українською: дослідження Gradus

За даними соціологів, наразі 71% опитаних українців у побуті послуговуються переважно українською мовою.

Зараз дивляться

Серед україномовних респондентів:

58% говорять державною з дитинства;

23% свідомо перейшли на українську після початку повномасштабного вторгнення;

10% зробили цей вибір у період із 2014 до 2021 року;

4% перейшли ще до 2014 року.

Таким чином, для значної частини громадян використання української є наслідком свідомого рішення.

Особливо відчутним поштовхом стала саме повномасштабна війна — майже кожен четвертий із тих, хто зараз говорить українською, зробив цей крок після 24 лютого 2022 року.

Більшість громадян висока оцінює свій рівень володіння мовою. Зокрема, 85% опитаних почуваються цілком або скоріше впевнено, коли розмовляють українською.

Під час письмового спілкування цей показник виявляється навіть вищим — 88% респондентів зазначили, що почуваються впевнено під час письма (з них 55% — максимально впевнені у своїх силах).

Серед тих, хто почав спілкуватися українською після початку великої війни, основними перешкодами стали:

російськомовне оточення — 49%;

багаторічна звичка, яку важко зламати — 48%.

Суттєву роль відіграють і психологічні чинники: 30% опитаних зізналися, що відчували страх припуститися помилки або говорити з акцентом, а 24% побоювалися зауважень, критики чи насмішок з боку оточення. Ще 20% вказали на вплив російськомовного контенту, а 17% відчували брак практичного спілкування.

Водночас 34% респондентів переконані, що жодних реальних перешкод немає, а результат залежить виключно від бажання самої людини.

— Результати дослідження вказують на важливий момент. Кожен третій звертає увагу на страх помилитися. Це означає, що мовний перехід залежить від багатьох чинників, серед яких і готовність соціального оточення підтримувати людину, яка змінює звичну мову спілкування, — наголошує соціологиня, засновниця та CEO компанії Gradus Євгенія Близнюк.

Попри відмінності у щоденних мовних звичках, українське суспільство демонструє єдність у розумінні значення державної мови. 87% респондентів беззастережно погоджуються з тим, що українська мова є фундаментальним атрибутом незалежності нашої держави.

Крім того, традиційний Радіодиктант національної єдності цьогоріч планують писати 32% опитаних. З них 12% вже мають такий досвід і планують його повторити, а 19% збираються долучитися до загальнонаціонального флешмобу вперше.

Довідка: опитування проведене компанією Gradus 23–24 жовтня 2026 року методом самозаповнення анкети в мобільному додатку.

Вибірка відображає структуру населення міст із кількістю жителів понад 50 тис. у віці 18–60 років (за винятком тимчасово окупованих територій та зон активних бойових дій). Обсяг вибірки — 1000 респондентів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.