Люди, які створюють новини: Марія Малєвська про роботу воєнного кореспондента

Напередодні Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку, який відзначається 16 листопада, редакції телемарафону Єдині новини оголосили про запуск спільного спецпроєкту Люди, які створюють новини.

Ініціатива покликана розкрити залаштунки цілодобового мовлення та познайомити українців із тими, хто тримає інформаційний щит країни в умовах повномасштабної війни: журналістами, операторами, редакторами, ведучими, режисерами, продюсерами та технічними фахівцями.

Інтервʼю Марії Малєвської, воєнної кореспондентки Вікна-новини — читайте на Фактах ICTV.

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Бути свідком історії

— Ви працюєте на Вікнах із 2008 року, а війну висвітлюєте ще з 2014-го. Як за цей час змінилося ваше розуміння професії журналіста? Чи став іншим сенс роботи після початку повномасштабного вторгнення?

— Як і більшість українців, я не розуміла серйозності того, що відбувається. Навіть працюючи на фронті. Навіть вранці 24 лютого, коли ми, відзнявши перші пошкоджені російськими обстрілами житлові будинки Харкова, поїхали в бік КПВВ Гоптівка на кордоні з РФ — подивитися, а що там. Тут я бʼюся головою об стіл від власної тупості, але розповідаю це для розуміння, наскільки я не усвідомлювала серйозності, навіть коли вже почалося повномасштабне вторгнення. Годі й говорити про роки з 2014-го до 2022-го.

Удень 24 лютого ми вмикалися в прямий етер з кільцевої Харкова на Північній Салтівці: приїхавши до цих великих літер Харків, ми побачили там підбиту російську МТЛБ і поряд із нею – 4 тіла росіян. Одне з них було жіноче. Поруч були розкидані російські сухпаї, документи, воєнники. Я поговорила з нацгвардійцями, які були поруч, і вже за кілька хвилин показувала це на всю країну, без зрозумілого наперед тексту — я просто коментувала все, що бачила. Я подивилася на дорогу, це виїзд з Харкова, і побачила розстріляну Ниву, поряд лежало тіло чоловіка, стояла жінка — люди намагалися виїхати з міста.

Після цього включення мені подзвонила редакторка, яка в цей момент була в ефірній, вона плакала. Сказала, що усвідомила, що відбувається, лише після нашого включення. Після цих її слів, здається, усвідомила і я: це була російська техніка з окупантами, які вже заходили в Харків, але їх вдалося зупинити. У цей момент все, що я знімала на фронті у попередні роки, наче гупнуло і перевернулося в мені.

Я зрозуміла, що всі зняті нами кадри, зокрема зйомки розведень військ, наприклад, — це документування злочину проти мільйонів людей. Найстрашнішого злочину. Який росіяни намагатимуться приховати — як вони вже за кілька днів робитимуть у моєму рідному Маріуполі: перебиваючи вишки мобільного звʼязку, оголошуючи полювання на Мстислава Чернова та його команду, а потім розповідаючи, що на кадрах породіль Чернова та Малолєтки — акторки.

Наша місія, усвідомила я тоді, — не дати росіянам приховати жоден з епізодів цього величезного злочину. Не дати їм ошукати весь світ і сказати, що жертва сама винна. Що, в принципі, як ми бачимо зараз, наприкінці 2026 року, і відбувається.