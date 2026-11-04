Президент Украины Владимир Зеленский отметил государственными наградами первую леди США Меланию Трамп и ее специального старшего советника Марка Бекмана.

Соответствующие указы от 2 ноября 2026 года обнародованы на официальном сайте президента.

Меланию Трамп наградили орденом княгини Ольги I степени

Согласно указу №1079/2026, первая леди США награждена орденом княгини Ольги I степени.

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В документе отмечается, что высокая награда присуждена:

— За весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, активную правозащитную и благотворительную деятельность, направленные на спасение украинских детей, граждан, пострадавших от российской агрессии, незаконно депортированных и принудительно перемещенных с временно оккупированных Российской Федерацией территорий Украины.

Кроме того, указом №1084/2026 Зеленский отметил специального старшего советника первой леди США Марка Бекмана. Ему присуждена награда президента Украины Золотое сердце.

— За весомый личный вклад в оказание гуманитарной помощи гражданам Украины, содействие мероприятиям, направленным на спасение и эвакуацию гражданского населения с временно оккупированных территорий Украины, — говорится в указе президента.

Напомним, что благодаря Мелании Трамп состоялась договоренность между Россией и Украиной о локальном прекращении огня в Олешках, которая началась 29 октября 2026 года.

В течение нескольких дней была осуществлена ​​гуманитарная миссия, доставка помощи и эвакуация украинских граждан из временно оккупированного города.

Впоследствии Мелания Трамп прокомментировала успешную гуманитарную миссию по Олешкам, подчеркнув, что эта операция доказывает возможность поднять человечность над войной.

Первая леди США Мелания Трамп готовится провести в Белом доме встречу представителей Украины и России.

Ожидается, что во время специального выступления Мелания Трамп поднимет вопросы гуманитарного перемирия на Херсонщине и последующих дипломатических инициатив.

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