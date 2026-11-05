Электросамокаты стали популярным средством передвижения в украинских городах. Их можно приобрести или взять напрокат за сравнительно небольшие деньги. Такими транспортными средствами пользуются люди разного возраста, в том числе и подростки.

Несмотря на то что для большинства водителей автомобилей очевидно: за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения придется заплатить штраф, с электросамокатами ситуация не такая однозначная.

Поэтому Факты ICTV выясняли, предусмотрен ли штраф за езду на самокате в нетрезвом состоянии, какой размер взыскания установлен законодательством и при каких условиях водителя могут лишить права управления транспортными средствами.

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Штраф за езду на самокате в нетрезвом состоянии в Украине: что говорит закон

В Украине ответственность за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения предусмотрена статьей 130 КУоАП.

Как ни странно, эта норма распространяется не только на автомобилистов. Она предусматривает наказание за управление транспортным средством в состоянии опьянения, передачу управления нетрезвому человеку, а также отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном порядке.

Согласно части первой статьи 130 КУоАП, за первое такое нарушение предусмотрен штраф 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Но возникает вопрос: можно ли применять эту норму к человеку, который управляет электросамокатом? Ведь многие пользователи не воспринимают его как полноценное транспортное средство.

Считается ли электросамокат транспортным средством

Правовой статус электросамокатов определяет закон Украины № 2956-IX. Именно этот закон ввел понятие легкого персонального электрического транспортного средства.

К этой категории относятся колесные транспортные средства, которые:

оснащены одним или несколькими электрическими тяговыми двигателями мощностью до 1 000 Вт;

имеют аккумуляторную батарею, которую можно заряжать от внешнего источника электроэнергии;

оборудованы одним, двумя, тремя или четырьмя колесами;

имеют максимальную конструктивную скорость до 25 км/ч.

Таким образом, электросамокаты, которые соответствуют этим характеристикам, относятся к легким персональным электрическим транспортным средствам.

Важно не путать их с обычными самокатами без электродвигателя. Для последних действуют другие правила правового регулирования.

Согласно Правилам дорожного движения, утвержденным постановлением № 1306, водитель — это участник дорожного движения, который управляет транспортным средством.

В частности, подпункт “а” пункта 2.9 ПДД запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения либо под воздействием лекарственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции.

Это требование касается не только водителей автомобилей, но и тех, кто управляет другими транспортными средствами.

Поэтому управление электросамокатом в состоянии алкогольного опьянения является основанием для привлечения человека к административной ответственности по статье 130 КУоАП.

Какой штраф за езду на самокате в нетрезвом состоянии в 2026 году

Размер штрафа за вождение самоката в нетрезвом состоянии зависит от того, привлекали ли человека к ответственности за такое нарушение раньше.

Статья 130 КУоАП предусматривает следующие наказания:

Первое нарушение. Штраф 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на один год.

Штраф 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на один год. Повторное нарушение в течение года. Штраф 34 000 грн с лишением права управления на три года. Также возможно возмездное изъятие транспортного средства или административный арест на десять суток с возмездным изъятием транспортного средства или без него.

Штраф 34 000 грн с лишением права управления на три года. Также возможно возмездное изъятие транспортного средства или административный арест на десять суток с возмездным изъятием транспортного средства или без него. Третье и последующие нарушения в течение года. Штраф 51 000 грн с лишением права управления на десять лет и конфискацией транспортного средства. Альтернативный вариант наказания — административный арест на 15 суток с лишением права управления на десять лет и конфискацией транспортного средства.

Отдельно статья 130 КУоАП предусматривает ответственность за употребление алкоголя, наркотических или психотропных веществ после дорожно-транспортного происшествия с участием водителя или после остановки транспортного средства полицейским, но до проведения соответствующего освидетельствования.

За такое нарушение предусмотрен штраф 34 000 грн или административный арест на 15 суток с лишением права управления на три года.

Такие размеры взысканий указывает Министерство внутренних дел Украины в разъяснении об ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения, подготовленном на основе материалов Патрульной полиции.

Часть первая статьи 130 КУоАП также устанавливает наказание за отказ человека, управляющего транспортным средством, пройти освидетельствование на состояние алкогольного, наркотического или другого опьянения в установленном порядке.

Если человек управляет электросамокатом, но не имеет водительского удостоверения, вопрос о лишении его права управления является юридически спорным. Существует судебная практика, согласно которой в таком случае назначают только штраф.

Штрафуют ли водителей электросамокатов за езду в нетрезвом состоянии: судебная практика

То, что статья 130 КУоАП применяется к водителям электросамокатов, подтверждают и судебные решения.

Например, в феврале 2026 года Хмельницкий апелляционный суд оставил в силе решение о привлечении мужчины к административной ответственности за отказ пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения во время управления электросамокатом.

Суд обратил внимание, что закон № 2956-IX относит легкие электрические транспортные средства, в частности электросамокаты, к транспортным средствам. А статья 130 КУоАП не ограничивает ответственность только водителями механических транспортных средств.

В результате мужчине назначили штраф 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами на один год. Постановление апелляционного суда вступило в законную силу 17 февраля 2026 года. Речь идет о деле № 686/24320/25.

Еще один случай рассмотрел Винницкий городской суд Винницкой области. В июне 2026 года суд признал водительницу электросамоката виновной в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Результат освидетельствования составил 1,16 промилле.

Согласно решению суда, женщина должна уплатить штраф 17 000 грн и лишается права управления транспортными средствами на один год.

Таким образом, штраф за езду на самокате в нетрезвом состоянии в Украине предусмотрен законодательством. За первое нарушение он составляет 17 000 грн. Причем ответственность распространяется не только на управление в состоянии опьянения, но и на отказ от прохождения освидетельствования в установленном порядке.

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