Електросамокати стали популярним засобом пересування в українських містах. Їх можна придбати або взяти напрокат за порівняно невеликі гроші. Такими транспортними засобами користуються люди різного віку, зокрема й підлітки.

Попри те, що для більшості водіїв автомобілів очевидно: за керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння доведеться сплатити штраф, із електросамокатами ситуація не така однозначна.

Тож Факти ICTV з’ясовували, чи є штраф за їзду на самокаті в нетверезому стані, який розмір стягнення передбачений законодавством та за яких умов водія можуть позбавити права керування транспортними засобами.

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Штраф за їзду на самокаті в нетверезому стані в Україні: що говорить закон

В Україні відповідальність за керування транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння передбачена статтею 130 КУпАП.

Як не дивно, але ця норма поширюється не лише на автомобілістів. Вона передбачає покарання за керування транспортним засобом у стані сп’яніння, передачу керування нетверезій людині, а також відмову від проходження огляду на стан сп’яніння у встановленому порядку.

Відповідно до частини першої статті 130 КУпАП, за перше таке порушення передбачений штраф 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Але виникає питання, чи можна застосовувати цю норму до людини, яка керує електросамокатом? Адже багато користувачів не сприймають його як повноцінний транспортний засіб.

Чи вважається електросамокат транспортним засобом

Правовий статус електросамокатів визначає закон України № 2956-IX. Саме цей закон запровадив поняття легкого персонального електричного транспортного засобу.

До цієї категорії належать колісні транспортні засоби, які:

оснащені одним або декількома електричними тяговими двигунами потужністю до 1 000 Вт;

мають акумуляторну батарею, яку можна заряджати від зовнішнього джерела електроенергії;

обладнані одним, двома, трьома або чотирма колесами;

мають максимальну конструктивну швидкість до 25 км/год.

Отже, електросамокати, які відповідають цим характеристикам, належать до легких персональних електричних транспортних засобів.

Важливо не плутати їх зі звичайними самокатами без електродвигуна. Для останніх діють інші правила правового регулювання.

Відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою № 1306, водій є учасником дорожнього руху, який керує транспортним засобом.

Зокрема, підпункт “а” пункту 2.9 ПДР забороняє водієві керувати транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, які знижують увагу та швидкість реакції.

Ця вимога стосується не лише водіїв автомобілів, а й тих, хто керує іншими транспортними засобами.

Тому керування електросамокатом у стані алкогольного сп’яніння є підставою для притягнення людини до адміністративної відповідальності за статтею 130 КУпАП.

Який штраф за їзду на самокаті в нетверезому стані у 2026 році

Розмір штрафу за водіння самоката в нетверезому стані залежить від того, чи притягували людину до відповідальності за таке порушення раніше.

Стаття 130 КУпАП передбачає такі покарання:

Перше порушення. Штраф 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік.

Повторне порушення протягом року. Штраф 34 000 грн із позбавленням права керування на три роки. Також можливе оплатне вилучення транспортного засобу або адміністративний арешт на десять діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без нього.

Третє та наступні порушення протягом року. Штраф 51 000 грн із позбавленням права керування на десять років та конфіскацією транспортного засобу. Альтернативний варіант покарання — адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керування на десять років та конфіскацією транспортного засобу.

Окремо стаття 130 КУпАП передбачає відповідальність за вживання алкоголю, наркотичних чи психотропних речовин після дорожньо-транспортної пригоди за участю водія або після зупинки транспортного засобу поліцейським, але до проведення відповідного огляду.

За таке порушення передбачений штраф 34 000 грн або адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керування на три роки.

Такі розміри стягнень наводить Міністерство внутрішніх справ України у роз’ясненні про відповідальність за керування транспортними засобами у стані сп’яніння, підготовленому за матеріалами Патрульної поліції.

Частина перша статті 130 КУпАП також встановлює покарання за відмову людини, яка керує транспортним засобом, пройти огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння у встановленому порядку.

Якщо особа керує електросамокатом, але не має водійського посвідчення, питання про позбавлення її права керування є юридично спірним. Є судова практика, за якою в такому випадку призначають лише штраф.

Чи штрафують водіїв електросамокатів за нетверезу їзду: судова практика

Те, що стаття 130 КУпАП застосовується до водіїв електросамокатів, підтверджують і судові рішення.

Наприклад, у лютому 2026 року Хмельницький апеляційний суд залишив у силі рішення про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за відмову пройти огляд на стан алкогольного сп’яніння під час керування електросамокатом.

Суд звернув увагу, що закон № 2956-IX відносить легкі електричні транспортні засоби, зокрема електросамокати, до транспортних засобів. А стаття 130 КУпАП не обмежує відповідальність лише водіями механічних транспортних засобів.

У результаті чоловікові призначили штраф 17 000 грн із позбавленням права керування транспортними засобами на один рік. Постанова апеляційного суду набрала законної сили 17 лютого 2026 року. Йдеться про справу № 686/24320/25.

Ще один випадок розглянув Вінницький міський суд Вінницької області. У червні 2026 року суд визнав водійку електросамоката винною у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду становив 1,16 проміле.

За рішенням суду жінка повинна сплатити 17 000 грн штрафу та не має права керувати транспортними засобами протягом одного року.

Таким чином, штраф за їзду на самокаті в нетверезому стані в Україні передбачений законодавством. Для першого порушення він становить 17 000 грн. Причому відповідальність поширюється не лише на керування у стані сп’яніння, а й на відмову від проходження огляду у встановленому порядку.

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