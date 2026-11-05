Восени українці вирушають до лісу по гриби, ягоди та горіхи. Проте не на кожній лісовій ділянці можна вільно збирати дикорослі рослини.

Законодавство розрізняє загальне та спеціальне використання лісових ресурсів. Від цього залежить, чи потрібен дозвіл лісокористувача та чи можуть людину оштрафувати за зібраний урожай.

Чи можна збирати гриби в лісі в Україні, чи поширюється це право на приватні лісові ділянки, коли необхідний лісовий квиток та яка відповідальність передбачена за порушення правил у 2026 році, з’ясовували Факти ICTV.

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Чи дозволено збирати гриби в Україні

Загальної заборони на збирання грибів, ягід, горіхів та інших дикорослих плодів в Україні немає. Громадяни мають право користуватися цими ресурсами безоплатно, але за визначених законом умов.

Як пояснює старший державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища Поліського округу Андрій Бенчук, правила залежать від форми власності на ліс, мети збирання та конкретної території.

Основні положення містяться у статтях 65 і 66 Лісового кодексу України № 3852-XII. Зокрема, стаття 66 передбачає право громадян вільно перебувати в лісах державної та комунальної власності.

Там дозволено безоплатно збирати для власного споживання:

дикорослі гриби;

ягоди;

горіхи;

дикорослі плоди;

квіти;

дикорослі трав’яні рослини та інші природні дари лісу.

Для такого збирання не потрібно оформлювати спеціальний дозвіл або лісовий квиток. Однак йдеться саме про власні потреби, а не про промислову заготівлю чи комерційну діяльність.

Чи можна збирати гриби у приватному лісі

Тут діють інші правила. Відповідно до статті 66 Лісового кодексу, перебувати та безоплатно збирати гриби, ягоди й горіхи у приватних лісах можна лише за згодою власника.

Тобто право на загальне використання лісових ресурсів не означає, що людина може заходити на будь-яку приватну лісову ділянку без дозволу.

Та навіть у державних і комунальних лісах не можна збирати природні ресурси будь-де. На окремих територіях діють спеціальні обмеження, а відвідування лісу може бути повністю заборонене.

Коли потрібен лісовий квиток для збирання грибів

Лісовий квиток необхідний тоді, коли йдеться про спеціальне використання лісових ресурсів. Відповідно до статей 67 і 69 Лісового кодексу, спеціальне використання проводиться на виділених лісових ділянках за спеціальним дозволом. Для заготівлі побічних лісових ресурсів таким документом є лісовий квиток.

До цієї категорії належить заготівля грибів, ягід, дикорослих плодів, горіхів та лікарських рослин у межах спеціального лісокористування.

Основна відмінність полягає в меті діяльності. Якщо людина збирає кілька кошиків грибів для власного споживання, дозвіл їй не потрібен. Якщо ж організовує заготівлю ресурсів для продажу або іншої господарської діяльності, це вже не звичайне загальне використання лісу.

Саме тому промислова заготівля потребує оформлення лісового квитка.

Де заборонено збирати гриби та ягоди

Заборонено збирати рослини та гриби, занесені до Червоної книги України. Відповідні вимоги містяться у статтях 19 і 20 закону № 3055-III.

Вилучення рідкісних і зникаючих видів із природного середовища допускається лише у визначених законом випадках. Не можна проводити заготівлю способами, які виснажують природні ресурси або знищують рослинність.

Окремі обмеження стосуються місць, де збирають природну сировину. Постанова № 761 передбачає дотримання санітарних вимог під час заготівлі харчової та лікарської сировини на ділянках, де застосовували хімічні засоби захисту рослин, а також поблизу автомобільних доріг і промислових підприємств.

Окремо потрібно враховувати режим територій природно-заповідного фонду. У таких місцях діють спеціальні правила охорони природи. Звичайне право на збирання грибів не скасовує встановлених для заповідників та інших охоронюваних територій обмежень.

Чи можна збирати гриби в лісах під час воєнного стану

Під час воєнного стану потрібно враховувати не лише загальні правила Лісового кодексу, а й обмеження, встановлені для конкретних територій.

Стаття 88 Лісового кодексу дозволяє органам виконавчої влади та місцевого самоврядування обмежувати або забороняти відвідування лісів. Такі рішення можуть ухвалюватися, зокрема, через пожежну небезпеку та необхідність проведення спеціальних заходів.

В умовах війни додатковими причинами обмежень є мінна небезпека, бойові дії та ризик виявлення вибухонебезпечних предметів.

Тому перед поїздкою до лісу варто перевірити повідомлення обласної військової адміністрації, місцевої влади та лісокористувача. Якщо відвідування певної території заборонене, збирати там гриби не можна навіть для власного споживання.

Який штраф за збір грибів у 2026 році

Штраф за збирання грибів залежить від обставин порушення. Сам факт того, що людина прийшла до лісу з кошиком, не є підставою для адміністративного стягнення.

Відповідальність настає тоді, коли збір відбувається з порушенням встановлених правил.

Відповідно до статті 70 КУпАП, самовільне збирання дикорослих плодів, горіхів, грибів та ягід на ділянках, де це заборонено або дозволено лише за наявності лісового квитка, тягне за собою адміністративну відповідальність.

Для громадян передбачений штраф від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому еквіваленті це 17–51 грн.

Для посадових осіб сума становить від 51 до 119 грн. Такі самі штрафи передбачені за збирання дикорослих плодів, горіхів і ягід із порушенням установлених строків.

Інший вид відповідальності передбачає стаття 88-1 КУпАП. Вона стосується порушення порядку придбання, збуту чи розповсюдження об’єктів рослинного світу.

За таке порушення передбачений штраф від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 510–1700 грн. Додатково можлива конфіскація незаконно добутих об’єктів рослинного світу.

Якщо порушення стосується об’єктів рослинного світу, які перебували на територіях природно-заповідного фонду, занесені до Червоної книги України або охороняються міжнародними договорами, штраф становить від 1700 до 3655 грн. У цьому випадку конфіскація є обов’язковою.

Крім адміністративного штрафу, порушник зобов’язаний відшкодувати завдані природі збитки.

Державна екологічна інспекція має повноваження розраховувати розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження червонокнижних рослин і грибів, а також за погіршення середовища їх існування.

Суму визначають за спеціальними таксами, затвердженими Кабінетом Міністрів України. Вона сплачується окремо від адміністративного штрафу.

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