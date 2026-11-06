Продажа алкогольных напитков и сигарет детям до 18 лет в Украине запрещена законом. Продавец обязан проверять возраст покупателя, если сомневается в том, что тот достиг совершеннолетия.

За нарушение этого требования предусмотрена административная ответственность. Более того, владелец торгового заведения рискует потерять лицензию.

Какой штраф за продажу алкоголя и сигарет несовершеннолетним предусмотрен в 2026 году, кого могут привлечь к ответственности и должен ли продавец требовать документы у покупателя, выясняли Факты ICTV.

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Продажа алкоголя несовершеннолетним в Украине: что говорят в полиции

Правоохранители проводят профилактические рейды в магазинах и торговых сетях, которые продают алкоголь и табачные изделия. Во время таких мероприятий полицейские общаются с продавцами и администрацией заведений, объясняют требования законодательства и напоминают о последствиях их нарушения.

В частности, инспекторы сектора службы образовательной безопасности Конотопского районного отдела полиции во время рейда напомнили работникам торговли о запрете продажи алкоголя и табака лицам, которым не исполнилось 18 лет.

В полиции подчеркнули, что продавец имеет право требовать документ, подтверждающий возраст покупателя, особенно если человек выглядит моложе 18 лет.

Подобные профилактические мероприятия проводят и в столице. Инспекторы ювенальной превенции управления полиции проверяют, соблюдают ли магазины возрастные ограничения при продаже алкогольных напитков, табачных изделий и электронных сигарет.

Полицейские также размещают в торговых заведениях информационные наклейки и памятки. Они напоминают работникам и покупателям о запрете продажи такой продукции несовершеннолетним.

Правоохранители объясняют, что эти меры направлены на защиту здоровья детей, предупреждение вредных привычек среди подростков и формирование безопасной среды.

Какой размер штрафа за продажу алкоголя несовершеннолетним в 2026 году

Ответственность за продажу спиртного несовершеннолетним предусмотрена частью второй статьи 156 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

За реализацию алкогольных напитков лицам, не достигшим 18 лет, продавцу грозит штраф от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан. В денежном выражении это от 6 800 до 13 600 грн.

Именно такой размер штрафа за продажу алкоголя детям указали в Конотопском районном отделе полиции. Аналогичную информацию приводят и правоохранители столицы, напоминая работникам магазинов об ответственности за нарушение возрастных ограничений.

Кроме штрафа, за нарушение правил торговли алкоголем несовершеннолетним предусмотрено лишение лицензии на реализацию таких товаров.

Есть ли штраф за продажу сигарет несовершеннолетним

Полицейские Сумской области напоминают, что в Украине запрещено продавать табачные изделия, электронные сигареты и другую продукцию с содержанием никотина лицам, которым не исполнилось 18 лет.

Особое внимание правоохранители обращают на популярность среди подростков электронных сигарет, устройств для нагревания табака и никотиновых подушечек. Привлекательный дизайн, ароматизаторы и разнообразные вкусы создают ложное впечатление, будто такая продукция не представляет угрозы для здоровья.

Однако никотин вызывает зависимость и негативно влияет на организм, особенно в детском и подростковом возрасте, подчеркивают в полиции.

За продажу табачных изделий, электронных сигарет и жидкостей к ним несовершеннолетним предусмотрена административная ответственность по статье 156 КУоАП. Размер штрафа за продажу табака несовершеннолетним составляет от 6 800 до 13 600 грн.

Правоохранители призывают продавцов соблюдать возрастные ограничения, а граждан, ставших свидетелями таких нарушений, сообщать о них по номеру 102.

Обязан ли продавец проверять возраст покупателя

Запрет на продажу алкоголя и табака несовершеннолетним закреплен в законодательстве Украины. Если возникают сомнения относительно возраста покупателя, продавец имеет право потребовать документ, подтверждающий его совершеннолетие.

Если человек не может подтвердить, что ему исполнилось 18 лет, продавец не должен отпускать ему алкогольные напитки.

В полиции призывают работников торговли ответственно относиться к проверке документов. Также правоохранители просят граждан сообщать о случаях продажи алкоголя и других запрещенных товаров несовершеннолетним.

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