Продаж алкогольних напоїв та цигарок дітям до 18 років в Україні заборонений законом. Продавець повинен перевіряти вік покупця, якщо має сумніви щодо його повноліття.

За порушення цієї вимоги передбачена адміністративна відповідальність. Ба більше, власник торговельного закладу ризикує втратити ліцензію.

Який штраф за продаж алкоголю і цигарок неповнолітнім передбачений у 2026 році, кого можуть притягнути до відповідальності та чи повинен продавець вимагати документи у покупця, з’ясовували Факти ICTV.

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Продаж алкоголю неповнолітнім в Україні: що кажуть у поліції

Правоохоронці проводять профілактичні рейди в магазинах і торговельних мережах, які продають алкоголь та тютюнові вироби. Під час таких заходів поліцейські спілкуються з продавцями й адміністрацією закладів, пояснюють вимоги законодавства та нагадують про наслідки їх порушення.

Зокрема, інспектори сектору служби освітньої безпеки Конотопського районного відділу поліції під час рейду нагадали працівникам торгівлі про заборону продажу алкоголю та тютюну особам, яким не виповнилося 18 років.

У поліції наголосили, що продавець має право вимагати документ, який підтверджує вік покупця, особливо якщо людина виглядає молодшою за 18 років.

Подібні профілактичні заходи проводять і в столиці. Інспектори ювенальної превенції управління поліції перевіряють, чи дотримуються магазини вікових обмежень під час продажу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та електронних сигарет.

Поліцейські також розміщують у торговельних закладах інформаційні наліпки й пам’ятки. Вони нагадують працівникам і покупцям про заборону продажу такої продукції неповнолітнім.

Правоохоронці пояснюють, що ці заходи спрямовані на захист здоров’я дітей, запобігання шкідливим звичкам серед підлітків і формування безпечного середовища.

Який розмір штрафу за продаж алкоголю неповнолітнім у 2026 році

Відповідальність за продаж спиртного неповнолітнім передбачена частиною другою статті 156 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

За реалізацію алкогольних напоїв особам, які не досягли 18 років, продавцю загрожує штраф від 400 до 800 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У грошовому вираженні це від 6 800 до 13 600 грн.

Саме такий розмір штрафу за продаж алкоголю дітям зазначили у Конотопському районному відділі поліції. Аналогічну інформацію наводять і правоохоронці столиці, нагадуючи працівникам магазинів про відповідальність за порушення вікових обмежень.

Крім штрафу, за порушення правил торгівлі алкоголем неповнолітнім передбачене позбавлення ліцензії на реалізацію таких товарів.

Чи є штраф за продаж цигарок неповнолітнім

Поліцейські Сумщини нагадують, що в Україні заборонено продавати тютюнові вироби, електронні сигарети та іншу продукцію з вмістом нікотину особам, яким не виповнилося 18 років.

Окрему увагу правоохоронці звертають на популярність серед підлітків електронних сигарет, пристроїв для нагрівання тютюну та нікотинових подушечок. Привабливий дизайн, ароматизатори й різноманітні смаки створюють хибне враження, ніби така продукція не становить загрози для здоров’я.

Однак нікотин викликає залежність і негативно впливає на організм, особливо в дитячому та підлітковому віці, наголошують у поліції.

За продаж тютюнових виробів, електронних сигарет і рідин до них неповнолітнім передбачена адміністративна відповідальність за статтею 156 КУпАП. Розмір штрафу за продаж тютюну неповнолітнім становить від 6 800 до 13 600 грн.

Правоохоронці закликають продавців дотримуватися вікових обмежень, а громадян, які стали свідками таких порушень, повідомляти про них за номером 102.

Чи зобов’язаний продавець перевіряти вік покупця

Заборона продажу алкоголю та тютюну неповнолітнім закріплена в законодавстві України. Якщо виникають сумніви щодо віку покупця, продавець має право вимагати документ, який підтверджує його повноліття.

Якщо людина не може підтвердити, що їй виповнилося 18 років, продавець не повинен відпускати їй алкогольні напої.

У поліції закликають працівників торговельної сфери відповідально ставитися до перевірки документів. Також правоохоронці просять громадян повідомляти про випадки продажу алкоголю та інших заборонених товарів неповнолітнім.

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