Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Ену — еще одному подозреваемому по делу о столкновениях в Петропавловской Борщаговке в Киевской области.

Дело о стычках в Петропавловской Борщаговке: Ену взяли под стражу

По решению суда мужчина будет находиться под стражей в течение двух месяцев без возможности внесения залога.

Ену подозревают в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, а также в распространении сведений о местонахождении военнослужащих.

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По материалам дела, 2 ноября мужчина прибыл в дом на улице Солнечной вместе с Валентиной Молодой, которая представилась владелицей компании Мед-престиж. Сам Ен представился водителем автомобиля скорой помощи.

Прокурор Марина Грушевская заявила, что подозреваемый действовал совместно с Молодой. По версии следствия, женщина по просьбе Татьяны Киреевой пыталась вмешаться в работу военного подразделения и вывезти из здания одного из мобилизованных.

Обвинение настаивало на содержании мужчины под стражей без альтернативы залога. Прокурор обосновала это рисками того, что мужчина может скрываться от правоохранителей и суда, влиять на свидетелей, искажать информацию или совершать другие уголовные правонарушения.

При этом адвокаты просили применить более мягкую меру пресечения. Они подчеркнули, что у Ены статус участника боевых действий, а также он ухаживает за больной матерью.

В ходе судебного заседания сам подозреваемый заявил, что считает себя свидетелем событий, а не их соучастником.

Напомним, что 3 ноября Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту инцидента, произошедшего 2 ноября в Петропавловской Борщаговке.

А 4 ноября Соломенский райсуд Киева отправил под стражу Валентину Молодую без права внесения залога.

Источник : Суспільне

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