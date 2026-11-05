Правоохранители уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Нацполиция и СБУ провели детальный анализ действий участников столкновений и зафиксировали значительный материальный ущерб, нанесенный транспорту правоохранителей.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Столкновения в Петропавловской Борщаговке

По данным Нацполиции, среди них 27 человек активно участвовали в противоправных действиях.

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Как утверждают в Нацполиции, еще 24 человека вели себя агрессивно, подстрекали общество, умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Национальной гвардии Украины.

Кроме этого, в результате столкновений в Петропавловской Борщаговке существенно повреждено имущество правоохранительных органов. В частности, значительные повреждения получили четыре служебных автомобиля полиции и один автобус Нацгвардии.

В полиции подчеркнули, что действиям абсолютно всех активных участников событий дадут надлежащую правовую оценку.

В четверг, 5 ноября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Ену, которому объявили о подозрении по делу о стычках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области.

Днем ранее, 4 ноября, избрали меру пресечения для Валентины Молодой, которая принимала участие в столкновениях в Петропавловской Борщаговке. Ей назначили заключение под стражей без права внесения залога.

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