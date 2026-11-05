Нацполиция и СБУ установили 130 причастных к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке
- Национальная полиция совместно с СБУ установила уже 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке.
- В результате столкновений были повреждены четыре авто полиции и автобус Нацгвардии.
Правоохранители уже установили 130 человек, которые могут быть причастны к беспорядкам в Петропавловской Борщаговке Киевской области. Нацполиция и СБУ провели детальный анализ действий участников столкновений и зафиксировали значительный материальный ущерб, нанесенный транспорту правоохранителей.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
Столкновения в Петропавловской Борщаговке
По данным Нацполиции, среди них 27 человек активно участвовали в противоправных действиях.
Как утверждают в Нацполиции, еще 24 человека вели себя агрессивно, подстрекали общество, умышленно провоцировали конфликты с правоохранителями и военнослужащими Национальной гвардии Украины.
Кроме этого, в результате столкновений в Петропавловской Борщаговке существенно повреждено имущество правоохранительных органов. В частности, значительные повреждения получили четыре служебных автомобиля полиции и один автобус Нацгвардии.
В полиции подчеркнули, что действиям абсолютно всех активных участников событий дадут надлежащую правовую оценку.
В четверг, 5 ноября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения Виктору Ену, которому объявили о подозрении по делу о стычках в Петропавловской Борщаговке в Киевской области.
Днем ранее, 4 ноября, избрали меру пресечения для Валентины Молодой, которая принимала участие в столкновениях в Петропавловской Борщаговке. Ей назначили заключение под стражей без права внесения залога.