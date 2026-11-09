Правоохоронці повідомили про підозру 22-річному чоловікові, який брав участь у блокуванні та спробі перекинути службовий автобус Національної гвардії України у Петропавлівській Борщагівці на Київщині. Суд вже обрав йому запобіжний захід.

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Напад на автобус Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці

За даними слідства, під час подій у Петропавлівській Борщагівці підозрюваний публічно закликав присутніх перекинути службовий автобус Нацгвардії, у якому на той момент перебували військовослужбовці.

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Як повідомляють Українська правда та РБК-Україна, підозру оголосили 22-річному жителю Київщини — Денису Дубасу.

Окрім закликів, чоловік разом із іншими особами безпосередньо розхитував транспортний засіб та завдавав ударів ногами по його кузову, унаслідок чого автобус зазнав механічних пошкоджень.

За даними слідства, дії підозрюваного та інших осіб призвели до обмеження руху службового транспорту та ускладнили виконання завдань, покладених на військовослужбовців.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 1 ст. 114-1 (Перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період) Кримінального кодексу України.

За рішенням суду підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 66 тис. грн.

Справа про блокування підрозділу Нацгвардії у Петропавлівській Борщагівці вже має низку інших підозрюваних. Раніше у межах цього ж провадження про підозру було повідомлено ще п’ятьом особам.

Чотирьом фігурантам суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Ще одній підозрюваній призначено тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 66 тис. грн.

Наразі досудове розслідування у справі здійснюють слідчі Головного управління СБУ в Києві та області.

2 листопада у Петропавлівській Борщагівці сталися сутички біля будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України.

Згодом в СБУ та Національній поліції заявили, що вже встановили та ідентифікували близько 130 осіб, які були присутні на місці заворушень в Петропавлівській Борщагівці та брали активну участь в їхній організації.

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