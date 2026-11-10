Египет зимой был и остается самым популярным направлением путешествия к теплому морю. Причины понятны – географически ближайший к нам регион с летней погодой (самолет летит, практически, на юг), прекрасное море, развитая туристическая инфраструктура, концепция все включено и богатая экскурсионная программа.

Поэтому спрос на отдых в Египте в этот период традиционно возрастает. А запрос Египет туры — самый популярный в интернете. Но перед путешественниками встает главный вопрос: как выбрать курорт и когда лучше покупать путевку, чтобы не переплатить. А в сегодняшних реалиях актуальным является вопрос логистики – из аэропортов какой страны вылетать и как туда добраться.

Погода по месяцам: ноябрь, декабрь, январь, февраль, март

Личный опыт и климатические данные метеорологических сервисов показывают четкую динамику. Египет в ноябре радует теплым морем (+24…+25 °C) и воздухом до +27 °C. Многие туристы задаются вопросом, стоит ли ехать в Египет в ноябре: ответ однозначно утвердительный, ведь это комфортный бархатный сезон.

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Египет в декабре приносит освежающий ветер, но днем воздух прогревается до +23…+25 °C, а вода держится на уровне +22…+23 °C. На вопрос Можно ли купаться в декабре? эксперты отвечают утвердительно, особенно в защищенных бухтах.

Самым прохладным периодом считаются Египет в январе и Египет в феврале — это самые холодные месяцы в году, когда ночные температуры падают до +12…+14 °C, дуют сильные ветры, а вода остывает до +20…+21 °C. В марте погода постепенно смягчается.

Тур в Египет – на каком курорте теплее всего зимой

Выбирая туры в Египет, важно учитывать розу ветров. Шарм-эль-Шейх защищен горами Синая, особенно безветренны бухты Наама-Бей и Шарм-эль-Майя В Хургаде, Макади-Бэй и Эль-Гуне пляжи песчаные, но зимний ветер ощущается сильнее, поэтому туристам рекомендуют выбирать отели с защищенными лагунами и подогреваемыми бассейнами. Самым южным и теплым курортом считается Марса-Алам — здесь богаче подводный мир и выше шансы застать комфортную погоду.

Визовый режим въезда. В аэропортах Хургады и Марса-Алам виза оформляется по прилету и стоит $25. При въезде через аэропорт Шарм-эль-Шейха можно получить бесплатный штамп Sinai only, по которому можно находится 15 дней на Синайском полуострове.

Оперативно следить за ценами на отдых в Египте удобно на онлайн-агрегаторах пакетных предложений, сравнивая предложения ведущих туроператоров в реальном времени.

Из чего складывается цена отдыха в Египте зимой

Многих туристов интересует, сколько стоит отдых в Египте, особенно учитывая актуальные цены на отдых в Египте в 2026 году. Итоговая стоимость складывается из пакетных составляющих: трансфер к аэропортам соседних к нам стран Европы (Кишинев, Варшава, Жешув и др.), чартерный перелет, страховка, выбранные тип размещения в отеле и питания, виза.

Для ориентира — на момент написания данной статьи цены на горящие туры в Египет (т.е. на ближайшие доступные даты – а это начало ноября 2026 года) на двоих взрослых начинались от 36 тыс. грн (вылет из Кишинева, Шарм, 7 ночей, отель с хорошим рейтингом 7,5 баллов). А в диапазоне до 60 тыс. грн – десятки отелей всех категорий в Шарме, Хургаде и Марса-Аламе.

Решив купить тур в Египет, закладывайте в бюджет также скрытые расходы: чаевые персоналу, экскурсии, сувениры, а также возможную доплату за номер с определенным видом, рекреативные услуги в отеле.

Когда покупать: Египет на Новый год и другие праздники против “тихих” недель

Планируя поездку на “активные” даты, бронируйте путевку в Египет за 2–3 месяца — в период зимних праздников спрос максимален, а лучшие отели разбирают первыми. Если ваша цель — горящие путевки в Египет, ориентируйтесь на “тихие” недели (вторая половина января и февраль). В это время горящие туры в Египет появляются за 3–7 дней до вылета.

Технологическое правило — чтобы мониторить цены в реальном масштабе времени и поймать выгодные туры в Египет, используйте сайты-агрегаторы с функцией уведомлений об изменении цен, проверяйте соседние даты вылета и рассматривайте разные аэропорты отправления.

Эти сайты по указанным параметрам опрашивают базы данных всех туристических операторов и показывают актуальные цены на момент запроса.

Что взять с собой

Собирая чемодан, помните о специфике зимнего климата. Днем на пляже вам понадобятся легкие летние вещи, солнцезащитные очки и крем, однако для вечерних прогулок и поездок на экскурсии обязательно захватите ветровку, флиску или джинсы, так как после заката температура резко падает. Теплая одежда также необходима во время наземного трансфера к зарубежным аэропортам вылета через Европу.

Выводы

Успешный тур в Египет зимой требуют четкого алгоритма:

Определитесь с желаемыми датами. Выберите курорт под ваши цели (Шарм для безветрия, Хургада для комфортного входа детей в море или Марса-Алам для уединения с природой). Подберите отель с подогреваемым бассейном. Оцените бюджет и решите, будет ли куплена путевка в Египет заблаговременно или в формате горящего предложения.

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