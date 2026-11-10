Єгипет взимку був і залишається найпопулярнішим напрямом подорожі до теплого моря. Причини зрозумілі – географічно найближчий до нас регіон із літньою погодою (літак летить, практично, на південь), прекрасне море, розвинена туристична інфраструктура, концепція все включено та багата екскурсійна програма.

Тому попит на відпочинок у Єгипті у цей період традиційно зростає. А запит Єгипет тури – найпопулярніший в інтернеті. Але перед мандрівниками постає головне питання: як вибрати курорт і коли краще купувати путівку, щоби не переплатити. А в сьогоднішніх реаліях актуальним є питання логістики – з аеропортів якої країни вилітати та як туди дістатися.

Погода по місяцях: листопад, грудень, січень, лютий, березень

Особистий досвід та кліматичні дані метеорологічних сервісів показують чітку динаміку. Єгипет у листопаді радує теплим морем (+24…+25°C) та повітрям до +27°C. Багато туристів запитують, чи варто їхати до Єгипту в листопаді: відповідь однозначно ствердна, адже це комфортний оксамитовий сезон.

Зараз дивляться

Єгипет у грудні приносить освіжний вітер, але вдень повітря прогрівається до +23…+25 °C, а вода тримається на рівні +22…+23 °C. На запитання Чи можна купатися у грудні? експерти відповідають ствердно, особливо у захищених бухтах.

Найпрохолоднішим періодом вважаються Єгипет у січні та Єгипет у лютому — це найхолодніші місяці на рік, коли нічні температури падають до +12…+14 °C, дмуть сильні вітри, а вода остигає до +20…+21 °C. У березні погода поступово пом’якшується.

Тур до Єгипту – на якому курорті найтепліше взимку

Вибираючи тури до Єгипту, важливо враховувати розу вітрів. Шарм-ель-Шейх захищений горами Сіная, особливо безвітряні бухти Наама-Бей та Шарм-ель-Майя У Хургаді, Макаді-Бей та Ель-Гуні пляжі піщані, але зимовий вітер відчувається сильніше, тому туристам рекомендують вибирати готелі із захищеними лагунами та басейнами, що підігріваються. Найпівденнішим і найтеплішим курортом вважається Марса-Алам — тут багатший підводний світ і вищі шанси застати комфортну погоду.

Візовий режим в’їзду. В аеропортах Хургади та Марса-Алам віза оформляється після прильоту і коштує $25. При в’їзді через аеропорт Шарм-ель-Шейха можна отримати безплатний штамп Sinai only, з яким можна перебувати 15 днів на Синайському півострові.

Оперативно стежити за цінами на відпочинок у Єгипті зручно на онлайн-агрегаторах пакетних пропозицій, порівнюючи пропозиції провідних туроператорів у реальному часі.

З чого складається ціна відпочинку в Єгипті взимку

Багатьох туристів цікавить, скільки коштує відпочинок у Єгипті, особливо з огляду на актуальні ціни на відпочинок у Єгипті у 2026 році. Загальна вартість складається з пакетних частин: трансфер до аеропортів сусідніх до нас країн Європи (Кишинів, Варшава, Ряшів та ін.), чартерний переліт, страховка, вибрані типи розміщення в готелі та харчування, віза.

Для орієнтира — на момент написання цієї статті ціни на тури в Єгипет (тобто на найближчі доступні дати – а це початок листопада 2026 року) на двох дорослих починалися від 36 тис. грн (виліт з Кишинева, Шарм, 7 ночей, готель з гарним рейтингом 7,5 балів). А в діапазоні до 60 тис. грн – десятки готелів усіх категорій у Шармі, Хургаді та Марса-Аламі.

Вирішивши купити тур до Єгипту, закладайте до бюджету також приховані витрати: чайові персоналу, екскурсії, сувеніри, а також доплату за номер з певним видом, рекреативні послуги в готелі.

Коли купувати: Єгипет на Новий рік та інші свята проти “тихих” тижнів

Плануючи поїздку на “активні” дати, бронюйте путівку до Єгипту за 2-3 місяці — в період зимових свят попит максимальний, а найкращі готелі розбирають першими. Якщо ваша мета — гарячі путівки в Єгипет, орієнтуйтеся на “тихі” тижні (друга половина січня і лютий). В цей час гарячі тури до Єгипту з’являються за 3–7 днів до вильоту.

Технологічне правило — щоб моніторити ціни в реальному масштабі часу та зловити вигідні тури до Єгипту, використовуйте сайти-агрегатори з функцією повідомлень про зміну цін, перевіряйте сусідні дати вильоту та розглядайте різні аеропорти відправлення.

Ці сайти за вказаними параметрами опитують бази даних усіх туристичних операторів та показують актуальні ціни на момент запиту.

Що взяти із собою

Збираючи валізу, пам’ятайте про специфіку зимового клімату. Вдень на пляжі вам знадобляться легкі літні речі, сонцезахисні окуляри та крем, проте для вечірніх прогулянок та поїздок на екскурсії обов’язково захопіть вітрівку, фліску чи джинси, оскільки після заходу сонця температура різко падає. Теплий одяг також потрібний під час наземного трансферу до закордонних аеропортів вильоту через Європу.

Висновки

Успішний тур до Єгипту взимку вимагають чіткого алгоритму:

Визначтеся з бажаними датами. Виберіть курорт під ваші цілі (Шарм для безвітря, Хургада для комфортного входу дітей у море або Марса-Алам для усамітнення з природою). Підберіть готель з басейном, що підігрівається. Оцініть бюджет і вирішіть, чи буде куплена путівка до Єгипту заздалегідь або у форматі гарячої пропозиції.

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