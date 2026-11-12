Украинский рынок недвижимости меняется под влиянием войны. Покупатели все чаще выбирают не просто квартиру по приемлемой цене, а готовое жилье, в которое можно быстро заселиться. Важными стали безопасность района, состояние дома, наличие ремонта и энергоавтономность.

Тем временем застройщики уже рассчитывают расходы на следующий год. Из-за удорожания стройматериалов, работ и логистики растет себестоимость строительства.

Факты ICTV узнавали, что будет с ценами на недвижимость в 2027 году, сколько будут стоить квартиры и есть ли предпосылки для снижения их стоимости.

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Прогноз: что будет с ценами на недвижимость в 2027 году

Как рассказала Фактам ICTV коммерческий директор строительной компании GAZDA Марианна Бигунец, часть застройщиков уже закладывает в финансовые планы на 2027 год увеличение себестоимости строительства на 15-20%. Для расчетов также используют условный курс доллара на уровне 47-48 грн.

Однако это не означает, что квартиры подорожают на такой же процент. Конечная цена будет зависеть от спроса, расположения и степени готовности жилого комплекса.

Больше всего новые расходы могут повлиять на проекты, строительство которых начнется в конце 2026 года, а завершение запланировано на 2028 год.

Почему дорожает недвижимость

Одна из главных причин возможного подорожания — увеличение себестоимости строительства. По оценкам экспертки, в западных регионах Украины с начала 2026 года она выросла примерно на 10%.

На расходы застройщиков влияют последствия повреждения производств и складов, проблемы с поставками и дефицит квалифицированных работников. Дополнительные затраты создают перебои с электроснабжением и более сложная логистика.

Часть украинских материалов приходится заменять импортными аналогами. По словам Марианны Бигунец, в некоторых товарных группах польская и чешская продукция стоит на 10-15% дороже качественных украинских аналогов.

Для застройщиков центральных и восточных областей также растут расходы на топливо и доставку материалов.

На что обращают внимание покупатели при выборе квартиры

Изменились и требования украинцев к жилью. Если раньше покупатели прежде всего сравнивали цену квадратного метра, расположение и планировку, то теперь больше внимания уделяют готовности дома к заселению.

По прогнозу Марианны Бигунец, от 60% до 70% активных покупателей будут интересоваться готовыми квартирами или жильем в домах, строительство которых близится к завершению. Также растет спрос на квартиры с ремонтом. Это позволяет быстрее переехать и не тратить дополнительные деньги на обустройство.

Среди других важных критериев:

Безопасность. Покупатели учитывают ситуацию в регионе и возможность безопасно проживать там в ближайшие месяцы.

Покупатели учитывают ситуацию в регионе и возможность безопасно проживать там в ближайшие месяцы. Энергоавтономность. Важное значение имеют инженерные решения, которые помогают дому работать во время перебоев с электроснабжением.

Важное значение имеют инженерные решения, которые помогают дому работать во время перебоев с электроснабжением. Готовность жилья. Чаще отдают предпочтение домам, которые уже построены или приближаются к вводу в эксплуатацию.

Чаще отдают предпочтение домам, которые уже построены или приближаются к вводу в эксплуатацию. Наличие ремонта. Готовая квартира помогает избежать дополнительных расходов на материалы и работу мастеров.

По оценкам экспертки, более половины потенциальных покупателей будут рассматривать новостройки в относительно безопасных западных регионах. Среди городов, которые могут привлечь их внимание, — Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, Луцк и Тернополь.

В то же время Киев и Одесса не теряют инвестиционной привлекательности. Однако для части семей ситуация с безопасностью может стать важнее привязки к конкретному городу.

Будут ли падать цены на недвижимость в 2027 году

Общего снижения стоимости квартир на украинском рынке экспертка не прогнозирует. Напротив, рост себестоимости создает предпосылки для подорожания нового жилья. Однако цены будут меняться неравномерно.

Например, по оценкам Марианны Бигунец, готовая квартира может стоить на 20-30% дороже аналогичного жилья в доме, завершение которого ожидается в конце 2026 года. Если сравнивать готовое жилье с предложениями на ранних этапах строительства, разница в отдельных случаях достигает 50-60%.

На стоимость влияют не только степень готовности дома, но и ремонт, комплектация квартиры, инженерное оборудование и расположение жилого комплекса.

Поэтому назвать единую цену квадратного метра для всей Украины в 2027 году пока невозможно. Больше всего на стоимость квартир будут влиять ситуация с безопасностью, расходы на строительство, спрос и платежеспособность покупателей.

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