Український ринок нерухомості змінюється під впливом війни. Покупці дедалі частіше обирають не просто квартиру за прийнятною ціною, а готове житло, у яке можна швидко заселитися. Важливими стали безпека району, стан будинку, наявність ремонту та енергоавтономність.

Тим часом забудовники вже розраховують витрати на наступний рік. Через подорожчання будматеріалів, робіт і логістики зростає собівартість будівництва.

Факти ICTV дізнавалися, що буде з цінами на нерухомість у 2027 році, скільки коштуватимуть квартири та чи є передумови для зниження їхньої вартості.

Зараз дивляться

Прогноз, що буде з цінами на нерухомість у 2027 році

Як розповіла Фактам ICTV комерційна директорка будівельної компанії GAZDA Маріанна Бігунець, частина забудовників уже закладає у фінансові плани на 2027 рік збільшення собівартості будівництва на 15-20%. Для розрахунків також використовують умовний курс долара на рівні 47-48 грн.

Однак це не означає, що квартири подорожчають на такий самий відсоток. Кінцева ціна залежатиме від попиту, розташування та ступеня готовності житлового комплексу.

Найбільше нові витрати можуть вплинути на проєкти, будівництво яких розпочнеться наприкінці 2026 року, а завершення заплановане на 2028 рік.

Чому дорожчає нерухомість

Однією з головних причин можливого подорожчання залишається збільшення собівартості будівництва. За оцінками експертки, у західних регіонах України з початку 2026 року вона зросла приблизно на 10%.

На витрати забудовників впливають наслідки пошкодження виробництв і складів, проблеми з постачанням та дефіцит кваліфікованих працівників. Додаткові витрати створюють перебої з електропостачанням і складніша логістика.

Частину українських матеріалів доводиться замінювати імпортними аналогами. За словами Маріанни Бігунець, у деяких товарних групах польська та чеська продукція коштує на 10-15% дорожче за якісні українські аналоги.

Для забудовників центральних і східних областей також зростають витрати на пальне та доставку матеріалів.

На що звертають увагу покупці під час вибору квартири

Змінилися й вимоги українців до житла. Якщо раніше покупці насамперед порівнювали ціну квадратного метра, розташування та планування, то тепер більше уваги приділяють готовності будинку до заселення.

За прогнозом Маріанни Бігунець, від 60% до 70% активних покупців цікавитимуть готові або максимально наближені до завершення квартири. Також зростає попит на житло з ремонтом. Це дає змогу швидше переїхати та не витрачати додаткові кошти на облаштування.

Серед інших важливих критеріїв:

Безпека. Покупці враховують ситуацію в регіоні та можливість безпечно проживати там найближчими місяцями.

Енергоавтономність. Значення мають інженерні рішення, які допомагають будинку працювати під час перебоїв з електропостачанням.

Готовність житла. Перевагу частіше віддають будинкам, які вже збудовані або наближаються до введення в експлуатацію.

Наявність ремонту. Готова квартира допомагає уникнути додаткових витрат на матеріали та роботу майстрів.

За оцінками експертки, понад половина потенційних покупців розглядатиме новобудови у відносно безпечних західних регіонах. Серед міст, які можуть привернути їхню увагу, — Львів, Ужгород, Івано-Франківськ, Луцьк і Тернопіль.

Водночас Київ та Одеса не втрачають інвестиційної привабливості. Проте для частини родин безпекова ситуація може стати важливішою за прив’язку до конкретного міста.

Чи будуть падати ціни на нерухомість у 2027 році

Загального зниження вартості квартир на українському ринку експертка не передбачає. Навпаки, зростання собівартості створює передумови для подорожчання нового житла. Однак ціни змінюватимуться нерівномірно.

Наприклад, за оцінками Маріанни Бігунець, готова квартира може коштувати на 20-30% дорожче за аналогічне житло в будинку, завершення якого очікується наприкінці 2026 року. А якщо порівнювати вже готове житло з пропозиціями на ранніх етапах будівництва, різниця в окремих випадках сягає 50-60%.

На вартість впливають не лише ступінь готовності будинку, а й ремонт, комплектація квартири, інженерне обладнання та розташування житлового комплексу.

Тому назвати єдину ціну квадратного метра для всієї України у 2027 році поки неможливо. Найбільше на вартість квартир впливатимуть безпекова ситуація, витрати на будівництво, попит і платоспроможність покупців.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.