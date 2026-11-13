У Чернівцях запрацював 19-й центр ментального здоров’я всеукраїнської мережі Повернення, заснованої Віктором та Оленою Пінчуками.

Щороку близько 4 тис. військових, ветеранів та членів їхніх сімей зможуть отримувати тут безоплатну фахову психологічну й психіатричну допомогу.

У Чернівцях запрацював новий центр Повернення

Проєкт Повернення є прикладом ефективного партнерства приватного сектору та держави: благодійники створюють сучасні безбар’єрні центри на базі державних і комунальних медзакладів. Зокрема, у Чернівцях коштом проєкту провели капітальний ремонт приміщень та облаштували простір відповідно до потреб пацієнтів.

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— Потреба в якісній психологічній та психіатричній допомозі зростатиме ще багато років. Тому для нас головне, щоб кожен захисник і кожна захисниця, а також їхні родини знали, куди звернутися по допомогу, і могли отримати її вчасно, безоплатно та поруч із домом. Особливу увагу ми приділяємо підготовці фахівців центрів Повернення, створюємо можливості для навчання та міжнародного обміну досвідом, щоб вони могли застосовувати сучасні й ефективні підходи, працювати зі складними випадками та надавати допомогу з урахуванням індивідуальних потреб кожної людини, — зазначила керівниця проєкту Повернення Світлана Гриценко.

Як облаштований центр у Чернівцях

У новому закладі обладнали чотири кабінети для індивідуальних консультацій, кімнату групової терапії, двомісну палату денного перебування, маніпуляційний кабінет, ординаторську та рецепцію із зоною очікування.

Простір повністю адаптовано для потреб людей з інвалідністю: передбачено широкі дверні отвори, відсутність порогів, антиковзке покриття підлоги та інклюзивні санвузли.

Для психологічного відновлення тут встановили сучасну систему управління стресом Shiftwave System. Крім того, центр забезпечили матеріалами для арттерапії, психологічними іграми, засобами сенсорної стимуляції та фаховою бібліотекою на 40 книг.

Команда фахівців та методи роботи

З відвідувачами працює мультидисциплінарна команда, до якої входять психіатри, психологи та медичні сестри. За потреби до роботи також залучають соціального працівника та фахівця із супроводу ветеранів.

— Для нас важливо, щоб людина отримувала не просто окрему консультацію, а комплексну допомогу, яка враховує її стан, потреби та життєві обставини. Військові, ветерани, рідні мають різний досвід, і те, що допомагає одній людині, не завжди підходить іншій. Саме тому ми працюємо індивідуально, залучаємо фахівців різних спеціальностей і разом із пацієнтом визначаємо подальші кроки. Важливо не лише полегшити симптоми, а й допомогти людині поступово повернути відчуття стабільності та впевненості у повсякденному житті, — наголосила завідувачка центру ментального здоров’я Повернення у Чернівцях Тетяна Аніщенко.

Спеціалісти закладу працюють із наслідками стресу, ПТСР, тривожними й депресивними розладами, психосоматичними проявами та труднощами адаптації. У роботі застосовують методи з доведеною ефективністю: когнітивно-поведінкову терапію, EMDR, травмофокусовану та наративно-експозиційну терапію.

Пацієнтам доступні індивідуальні, сімейні та групові сесії, кризове консультування, а за потреби — медикаментозна підтримка. Отримати допомогу можна як амбулаторно, так і за місцем проживання.

Масштаби мережі та контакти в Чернівцях

На сьогодні всеукраїнська мережа Повернення об’єднує вже 19 центрів у різних куточках України: у Києві та Київській області, Вінниці, Дніпрі, Житомирі, Івано-Франківську, Кременчуці, Кропивницькому, Луцьку, Одесі, Полтаві, Рівному, Тернополі, Ужгороді, Хмельницькому, Черкасах, Чернігові, Чернівцях, а також на базі одного з медичних закладів Національної гвардії України.

Перший етап проєкту передбачає відкриття щонайменше 25 таких центрів. Це дозволить щороку надавати безоплатну допомогу понад 100 тис. військових, ветеранів та членів їхніх родин.

Контакти центру Повернення у Чернівцях:

Адреса: м. Чернівці, вул. Фастівська, 20

м. Чернівці, вул. Фастівська, 20 Телефон: +38 099 050 87 88

+38 099 050 87 88 Електронна пошта: chernivtsi@povernennya.org

Фото: Центр ментального здоров’я Повернення

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