У четвер, 19 листопада, у Києві пройде XI Форум Диригенти змін від Deloitte Ukraine — щорічний майданчик, що об’єднує лідерів бізнесу, державного сектору, громадських ініціатив та культури задля пошуку рішень, які визначатимуть майбутнє України.

Цьогоріч подія відбудеться під гаслом I KNOW WHY. У центрі обговорень — власне “навіщо” як внутрішній орієнтир, що дає сили рухатися вперед, ухвалювати складні рішення та брати відповідальність за майбутнє країни в умовах невизначеності.

Про що говоритимуть на XI Форумі Диригенти змін

Програма заходу зосереджена навколо чотирьох ключових панелей:

Зараз дивляться

1. Що ми будуємо і чому це має сенс?

Учасники шукатимуть відповіді на питання, навіщо інвестувати, розвивати бізнес і планувати майбутнє в країні, яка воює, якою ми бачимо Україну через 10 років та які кроки вже сьогодні наближають це бачення.

2. Культура як причина: чому ми продовжуємо створювати

Дискусія про те, навіщо писати книжки, знімати кіно та творити мистецтво під час війни, що надихає українських митців не зупинятися та як культура формує майбутнє держави.

3. Зберегти, залучити й об’єднати людський капітал України

Експерти обговорять, як втримати людський потенціал в умовах війни, міграції та дефіциту кадрів, а також як об’єднати людей із різним досвідом — ветеранів, молодь, українців за кордоном і тих, хто залишається вдома, — для спільної відбудови.

4. GO GLOBAL. Потенціал, який потрібно масштабувати

Йтиметься про те, що робить українські продукти й технології конкурентоспроможними у світі, які бар’єри заважають бізнесу масштабуватися та які переваги допоможуть досягти глобального успіху.

Серед спікерів цьогорічного Форуму:

Сергій Черненко (ПУМБ);

Юрій Катков (SQUAD);

Павло Остріков, режисер і сценарист фільму Ти – космос;

Віталій Зайченко (Укренерго);

Ахтем Сеітаблаєв (Театр Ветеранів);

Владислав Болоховський (BTU Biotech company);

Настя Зухвала, українська стендап-комікеса.

Детальніше ознайомитися з програмою можна на офіційному сайті Форуму.

Подія також має важливу благодійний складник: 10% від вартості квитків та партнерських внесків організатори передадуть на потреби благодійного фонду Діти Героїв, який опікується дітьми, що втратили одного або обох батьків через війну.

Фото: Deloitte Ukraine

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