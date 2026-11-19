Пральна машина належить до побутової техніки, яка регулярно використовується в кожному домі. Витрати електроенергії залежать не лише від потужності приладу, а й від обраної програми, температури води, кількості білизни та класу енергоефективності.

Факти ICTV розповідають, скільки електроенергії споживає пральна машина за одне прання, від чого залежить цей показник і як зменшити витрати на електроенергію під час користування технікою.

Скільки електроенергії споживає пральна машина

Точна кількість використаних кіловат залежить від моделі та режиму роботи. Найбільше електроенергії пральна машина витрачає під час нагрівання води. Тому прання за високої температури обходиться дорожче, ніж використання програм із прохолодною водою.

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За даними дослідження незалежної британської благодійної організації National Energy Action, сучасні пральні машини місткістю 8-10 кг під час повного завантаження на програмі економії за температури 40-60°C споживають приблизно 0,7-1 кВт за цикл.

На програмі для бавовни за температури 40°C показник у досліджених моделей становив близько 1-1,3 кВт, а за 60 °C — приблизно 1,8-2 кВт.

Отже, скільки електроенергії споживає пральна машина автомат, залежить передусім від налаштувань прання. Навіть одна й та сама модель може використовувати різну кількість електрики залежно від обраного режиму.

Скільки електроенергії споживає пральна машина за годину

На відміну від електрочайника чи обігрівача, пральна машина не споживає однакову кількість електроенергії протягом усього циклу.

Під час набору води, обертання барабана, нагрівання та віджимання навантаження на електромережу змінюється. Найбільше електрики прилад використовує, коли нагріває воду.

Для приблизного розрахунку можна поділити загальне споживання за цикл на тривалість програми. Наприклад, якщо пральна машина використала 0,8 кВт за чотири години роботи, середнє споживання становитиме 0,2 кВт за годину. Однак це лише усереднений показник.

Що означають класи енергоспоживання пральних машин

Під час вибору побутової техніки варто звертати увагу на клас енергоефективності. Він показує, наскільки економно прилад використовує електроенергію порівняно з іншими моделями.

Раніше виробники використовували позначення A+, A++ та A+++. Чим більше плюсів було біля літери А, тим економнішою вважалася техніка. Зараз у багатьох українців є така техніка вдома. Однак із 1 березня 2021 року в Європейському Союзі запровадили оновлену систему маркування.

Нові пральні машини мають класи від A до G:

A — найвищий клас енергоефективності. Такі моделі споживають найменше електроенергії за встановленими критеріями.

B і C — також енергоефективні варіанти, які можуть бути вигідними за співвідношенням ціни та споживання.

D і E — середні показники енергоефективності.

F і G — найменш економні класи, які передбачають більше споживання електроенергії.

На наклейці на приладі також зазначають кількість електроенергії, яку прилад використовує за 100 циклів програми Eco 40-60. Це один із найзручніших показників для порівняння різних моделей.

Скільки споживає пральна машина: як заощадити

Зменшити споживання електроенергії можна навіть без придбання нової пральної машини. Для цього достатньо правильно використовувати наявні режими:

Обирайте нижчу температуру. Для повсякденного одягу, який не має сильних забруднень, достатньо 30°C. Використовуйте режим Eco. Економна програма розрахована на зменшення споживання ресурсів. Вона може тривати довше за звичайне прання, але використовувати менше електрики. Завантажуйте барабан відповідно до рекомендацій виробника. Не варто запускати машину з кількома речами, якщо можна дочекатися повного завантаження. Не використовуйте зайві режими. Додаткове полоскання, інтенсивне прання та інші функції збільшують тривалість роботи й витрати електроенергії. Правильно дозуйте пральний засіб. Надмірна кількість порошку або гелю може призвести до необхідності додаткового полоскання.

Як розрахувати витрати на електроенергію

Щоб визначити, скільки коштує одне прання, потрібно помножити споживання електроенергії за цикл на чинний тариф.

Наприклад, якщо пральна машина використовує 0,8 кВт за одне прання, а тариф становить 4,32 грн за 1 кВт·год, розрахунок буде таким:

0,8 × 4,32 = 3,46 грн.

Якщо запускати машину 15 разів на місяць, витрати становитимуть приблизно 51,84 грн. За використання інших програм сума відрізнятиметься.

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