В Виннице мужчина с игрушечным пистолетом “объявлял” минуту молчания: что известно
Утром, 26 августа, на одном из перекрестков Винницы мужчина с пистолетом в руках объявлял минуту молчания.
Об этом сообщает полиция Винницкой области.
В Виннице задержали мужчину с пистолетом: что известно
Предварительно известно, что около 9:00 на перекрестке улиц Пирогова и Зодчих мужчина вышел на проезжую часть с пистолетом в руках. Он пытался остановить автомобили, которые пренебрегали минутой молчания.
Видео инцидента начало распространяться в сети. Правоохранители оперативно установили личность мужчины и доставили его в отделение полиции.
По словам полиции, оружие, которое держал в руках задержанный, оказалось игрушечным пистолетом.
Как сообщает Суспільне, мужчина имеет психические отклонения.
Напомним, в Черкассах мужчина устроил стрельбу в МакДональдсе в центре города. Полицейские эвакуировали посетителей и персонал заведения.
На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, они эвакуировали посетителей заведения и персонал, а также оградили прилегающую к заведению территорию.
Как сообщает полиция, мужчина зашел в МакДональдс, произвел несколько выстрелов из оружия, в результате чего сам себя ранил, а после этого заперся в туалете.