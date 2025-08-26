Утром, 26 августа, на одном из перекрестков Винницы мужчина с пистолетом в руках объявлял минуту молчания.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

В Виннице задержали мужчину с пистолетом: что известно

Предварительно известно, что около 9:00 на перекрестке улиц Пирогова и Зодчих мужчина вышел на проезжую часть с пистолетом в руках. Он пытался остановить автомобили, которые пренебрегали минутой молчания.

Видео инцидента начало распространяться в сети. Правоохранители оперативно установили личность мужчины и доставили его в отделение полиции.

По словам полиции, оружие, которое держал в руках задержанный, оказалось игрушечным пистолетом.

Как сообщает Суспільне, мужчина имеет психические отклонения.



