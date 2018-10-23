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В Германии пожарные поджигали машины и дома, чтоб их тушить

В Нойсе (Германия) пожарники умышленно устроили серию пожаров, так как хотели что-то потушить.

Об этом пишет DW.

В целом трое волонтеров пожарной службы совершили 13 поджогов в период между октябрем 2017 года и январем 2018 года.

В незаконных действиях признался один из подозреваемых через своего адвоката.

По его словам, мотивом было “стремление тушить пожары” из-за нехватки пожаров в городе.

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Двое адвокатов других подозреваемых озвучили примерно такие же мотивации своих клиентов.

Подозреваемые, которым от 20 до 23 лет, поджигали транспортные средства и дома.

Действия злоумышленников нанесли ущерб почти в один миллион евро.

Подсудимым грозит крупный штраф и заключение.

К слову, вечером, 23 октября, в Одессе вспыхнул пожар возле стадиона Черноморец. На место инцидента отправились около 7 пожарных расчетов.

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