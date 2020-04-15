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Минздрав тестирует аппараты ИВЛ нескольких украинских производителей — Степанов

На сегодняшний день Украина полностью обеспечена аппаратами ИВЛ, но надо быть готовым к разному развитию событий, заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

— Поэтому к тем 2 тыс. аппаратов, которые есть, закупаем дополнительные. Например, достигнута договоренность с ЕИБ относительно использования кредитных средств на приобретение 838 аппаратов, — рассказал министр.

Однако, по его словам, Минздрав также делает все возможное для развития собственного производства таких аппаратов.

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— Существуют несколько производителей, с которыми Минздрав в кратчайшие сроки проводит тестирование аппаратов ИВЛ со специалистами, чтобы они отвечали нашим требованиям. Уверен, что мы найдем варианты, чтобы закупать именно отечественное оборудование, — отметил Степанов.

По состоянию на 9.30 15 апреля в Украине зафиксировано 3 764 случая инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 108 человек умерли, а 143 пациента выздоровели. За сутки было выявлено 392 новых случая.

Фото: Dreamstime

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