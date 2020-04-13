По состоянию на 13 апреля в мире коронавирусом инфицировано 1 850 807 человек. Из них излечилось 430 623 человека, а 114 251 пациент умер.

США не первом место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев — 557 571 больной.

На втором месте сейчас Испания — там заразились 166 831 человек, умерло 17 209.

В Италии по состоянию на 13 апреля инфицированы уже 156 363 человек.

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В Китае с начала пандемии 83 135 человек инфицированы Covid-19.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 13 апреля зафиксировали 2 777 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19.

Умерли от коронавируса 83 человека. Всего 89 пациентов уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не показало вируса в организме.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.