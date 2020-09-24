Местные выборы в Украине 2020: как будут выглядеть бюллетени

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила бюллетени для выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных рад в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов. Кроме того, в ЦИК утвердили цвет бюллетеней.

голубой цвет — для выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, в областной совет;

светло-зеленый цвет — для выборов депутатов районного совета;

светло-желтый цвет — для выборов депутатов городского совета;

светло-серый цвет — для выборов депутатов районного совета;

кремовый цвет — для выборов депутатов сельского, поселкового совета;

светло-розовый цвет — для выборов сельского, поселкового, городского головы.

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Избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстом только с одной стороны.







Как будут выглядеть бюллетени на местных выборах 2020 — ЦИК утвердила форму и цвет / 2 фотографии

Местные выборы 2020 года

5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.

В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов.

Как заполнять новый бюллетень — читайте на Фактах ICTV.