Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Без категории

Как будут выглядеть бюллетени на местных выборах 2020 — ЦИК утвердила форму и цвет

Центральная избирательная комиссия Украины утвердила бюллетени для выборов депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, областных, районных, городских, районных рад в городах, сельских, поселковых советов, сельских, поселковых, городских голов. Кроме того, в ЦИК утвердили цвет бюллетеней.

  • голубой цвет — для выборов депутатов Верховной Рады АР Крым, в областной совет;
  • светло-зеленый цвет — для выборов депутатов районного совета;
  • светло-желтый цвет — для выборов депутатов городского совета;
  • светло-серый цвет — для выборов депутатов районного совета;
  • кремовый цвет — для выборов депутатов сельского, поселкового совета;
  • светло-розовый цвет — для выборов сельского, поселкового, городского головы.

Читайте: На местных выборах 2020 барьер 5% преодолевают пять партий — опрос

Избирательные бюллетени должны быть напечатаны на государственном языке на одинаковой бумаге и на одном листе соответствующего цвета с текстом только с одной стороны.

  • Местные выборы в Украине 2020: как будут выглядеть бюллетени
  • Местные выборы в Украине 2020: как будут выглядеть бюллетени
  • Местные выборы в Украине 2020: как будут выглядеть бюллетени
  • Местные выборы в Украине 2020: как будут выглядеть бюллетени
Как будут выглядеть бюллетени на местных выборах 2020 — ЦИК утвердила форму и цвет / 2 фотографии

Местные выборы 2020 года

5 сентября в Украине официально стартовал избирательный процесс на местных выборах, назначенных на 25 октября.

В течение 50 дней будет происходить поэтапная подготовка, проведение голосования и подведение итогов выборов.

Как заполнять новый бюллетень — читайте на Фактах ICTV.

Источник: ЦИК

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка