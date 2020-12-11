Новоизбранный президент Молдовы Майя Санду провела переговоры с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, где пообещала, что визит в Украину будет ее первой зарубежной поездкой в ​​должности.

Дмитрий Кулеба выразил благодарность Майи Санду за ее четкую и последовательную позицию по осуждению российской агрессии на Востоке и оккупации РФ украинского Крыма.

— Со своей стороны, мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдовы в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья, — подчеркнул министр.



















Первый визит в должности президента: Санду официально посетит Украину / 5 фотографий

На встрече также присутствовали министр иностранных дел и европейской интеграции Молдовы Аурелиу Чокой, вицепремьер — министр финансов Молдовы Сергей Пушкуца и председатель парламента Молдовы Зинаида Гречаный.

Министры отдельно договорились провести двусторонние консультации по вопросам европейской интеграции и с целью продвижения соответствующих совместных инициатив Украины и Молдовы.

— Пришло время взяться за решение хронических проблем в наших двусторонних отношениях и начать реализацию амбициозных совместных проектов в сфере торговли, инфраструктуры, туризма, — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Также будут приложены усилия для восстановления межпарламентского диалога между Украиной и Молдовой.

Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Украина заинтересована в стабильности и процветании Молдовы, где царят европейские и демократические ценности.

Вывод войск РФ из Приднестровья

В конце ноября Майя Санду официально выступила за вывод российских войск из непризнанного Приднестровье.

Она отметила, что восстановление территориальной целостности и независимости республики — главная позиция, которая будет продвигаться в Молдове.

Сейчас РФ признана посредником в разрешении конфликта в Приднестровье, а переговоры с непризнанной “властью” в Тирасполе продолжаются до сих пор.