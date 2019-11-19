200 тис. га в одні руки не сприймається суспільством – Лещенко про ліміт продажу землі

Триває підготовка законопроекту Про вільний обіг землі сільгосппризначення до другого читання. Нині найактивніше обговорюють концентрацію землі в одних руках.

Уповноважений президента із земельних питань Роман Лещенко вважає, норма – понад 200 тис. гектарів в одні руки – не сприймається українським суспільством. Тому до другого читання її переглянуть.

Однак поки не буде повністю заповнений земельний кадастр та не запрацює доступне кредитування для дрібних аграріїв – продажу землі не буде, запевняє Лещенко. Нині ж робоча група працює і над так званими запобіжниками, аби землю купували винятково українці. І щоб не можна було перепродавати.

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Для підтримки вітчизняних аграріїв у бюджеті наступного року передбачили 4 млрд грн.

До слова, що дасть Україні відкритий ринок землі.

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