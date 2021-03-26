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Аферы с карточками: как защитить свои деньги от мошенников

Онлайн-банкинг значительно упрощает финансовые операции. Банки утверждают, что их системы надежно защищены, однако злоумышленники находят способы, как ограбить владельцев карточек.

Жертвой такой мошеннической схемы стал житель Донецкой области. С его карточки похитили 16 тыс. грн. Мужчина узнал об этом только на следующий день, когда пришел в банк снять наличные.

Злоумышленники каким-то образом привязали его карту к мобильному приложению другого банка. Но владелец об этом даже не догадывался, потому что таких действий не подтверждал.

После огласки в СМИ банк вернул деньги мужчине и другим жертвам мошенников. Однако так случается не всегда. Только с начала года киберполиции получили более 7 тыс. обращений по онлайн-мошенничеству.

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Самые распространенные схемы с выманивания средств: продажа несуществующих товаров, создание фишинговых ресурсов, похожих на популярные интернет-магазины, которые направлены на похищение логинов и паролей или получение банковских данных, перевыпуск сим-карт для доступа к интернет-банкингу.

Главное правило — не сообщайте никому свой пин-код или CVV код. С его помощью мошенники могут осуществлять операции онлайн. Чтобы уберечь себя, эксперты по кибербезопасности советуют поставить динамический CVV.

Эксперт по цифровой безопасности Андрей Маштаков объяснил, что такой CVV будет меняться каждые полчаса.

А сим-карту специалисты рекомендуют привязать к паспорту, чтобы злоумышленники не смогли ее перевыпустить.

Для финансовых операций советуют иметь отдельный номер телефона, с которого не нужно никому звонить или писать СМС.

Кроме того, не следует реагировать на сообщения о выигрыше в лотерею или оформлении кредита, если вы ничего такого не делали.

Подозрительный сайт, номер телефона и банковской карты можно проверить на портале киберполиции в разделе StopFraud, а сообщить о преступлении – в форме обратной связи.

В феврале разоблачили 37-летнюю жительницу Днепра, которая занималась онлайн-продажей несуществующих товаров.

Покупатели отправляли на карту женщине от 500 до 12 тыс. грн за продукцию, а где после оплаты не получали желаемого товара.

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