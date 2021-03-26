Афери з картками: як захистити свої гроші від шахраїв
Онлайн-банкінг значно спрощує фінансові операції. Банки переконують, що їхні системи надійно захищені, проте зловмисники знаходять способи, як пограбувати власників карток.
Жертвою такої шахрайської схеми став мешканець Донецької області. З його картки викрали 16 тис. грн. Чоловік дізнався про це лише наступного дня, коли прийшов у банк зняти готівку.
Зловмисники якимось чином прив’язали його карту до мобільного додатку іншого банку. Але власник про це навіть не здогадувався, бо таких дій не підтверджував.
Після розголосу у ЗМІ банк повернув гроші чоловіку та іншим жертвам шахраїв. Проте так трапляється не завжди. Тільки з початку року кіберполіція отримали понад 7 тис. звернень щодо онлайн-шахрайства.
Найпоширеніші схеми з виманювання коштів: продаж неіснуючих товарів, створення фішингових ресурсів, схожих на популярні інтернет-магазини, які направлені на викрадення логінів і паролів або ж отримання банківських даних, перевипуск сім-карт для доступу до інтернет-банкінгу.
Головне правило – не повідомляйте нікому свій пін-код чи CVV код. З його допомогою шахраї можуть здійснювати операції онлайн. Щоб вберегти себе, експерти з кібербезпеки радять поставити динамічний CVV.
Експерт з цифрової безпеки Андрій Маштаков пояснив, що такий CVV буде змінюватися кожні півгодини.
А сім-картку фахівці рекомендують прив’язати до паспорта, щоб зловмисники не змогли її перевипустити.
Для фінансових операцій радять мати окремий номер телефону, з якого не треба нікому телефонувати чи писати СМС.
Окрім того, не слід реагувати на повідомлення про виграш у лотерею чи оформлення кредиту, якщо ви нічого такого не робили.
Підозрілий сайт, номер телефону та банківську картку можна перевірити на порталі кіберполіції у розділі StopFraud, а повідомити про злочин – у формі зворотнього зв’язку.
В лютому викрили 37-річну мешканку Дніпра, яка займалася онлайн-продажем неіснуючих товарів.
Покупці відправляли на карту жінці від 500 до 12 тис. грн за продукцію, аде після оплати не отримували бажаного товару.