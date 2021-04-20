Агрессия РФ и риски изменения Минского формата: эксперты обсудили ситуацию на Донбассе

Скопление российских войск возле украинской границы было топ-темой эфира программы Свобода слова 19 апреля 2021 года. Эксперты и представители различных политических сил в студии выясняли, это угроза физического вторжения страны-агрессора или просто демонстрация силы.

Россия по-прежнему угрожает не только Украине, но и всей Европе, в то же время ЕС отказывается усиливать санкционное давление на агрессора, заявил глава партии Голос Сергей Рахманин.

По его словам, Минский формат уже исчерпал себя, поэтому к диалогу нужно привлекать и других союзников Украины, в частности США, Великобританию и представителей НАТО.

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В то же время министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заверил, что изменение формата может негативно повлиять на действующих участников.

Присутствующие представители оппозиционной партии ЕС заявили, что режима тишины должны придерживаться все стороны конфликта. И на фоне обострения власти должны посодействовать улучшению условий прохождения военной службы, в том числе и в зоне проведения боевых действий.

Ситуация в Черном море

В Госдепартаменте США считают закрытие части Черного моря для иностранных кораблей неспровоцированной эскалацией со стороны России.

Страна обеспокоена планами РФ блокировать проход иностранных судов для якобы проведения морских учений.

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