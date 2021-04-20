Агресія РФ та ризики зміни Мінського формату: експерти обговорили ситуацію на Донбасі

Скупчення російських військ поблизу українського кордону було топ-темою ефіру програми Свобода слова 19 квітня 2021 року. Експерти та представники різних політичних сил у студії з’ясовували, чи це загроза фізичного вторгнення країни-агресора, чи проста демонстрація сили.

Росія нині загрожує не лише Україні, а й усій Європі, водночас ЄС відмовляється посилювати санкційний тиск на агресора, заявив очільник партії Голос Сергій Рахманін.

За його словами, Мінський формат вже вичерпав себе, тож до діалогу потрібно залучати й інших союзників України, зокрема США, Велику Британію та представників НАТО.

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Водночас міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що зміна формату може негативно вплинути на чинних учасників.

Присутні представники опозиційної партії ЄС заявили, що режиму тиші мають дотримуватися усі сторони конфлікту. І на тлі загострення влада має посприяти поліпшенню умов проходження військової служби, зокрема й у зоні проведення бойових дій.

Ситуація у Чорному морі

У Держдепартаменті США вважають закриття частини Чорного моря для іноземних кораблів неспровокованою ескалацією з боку Росії.

Країна занепокоєна планами РФ блокувати прохід іноземних суден для нібито проведення морських навчань.

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