Акинак, золото и посуда: что раскопали в скифском городе Гелон в Полтавской области

В Полтавской области на территории летописного города Гелон харьковские археологи нашли скифское золото. Группа исследователей нашла драгоценные украшения, посуду и оружие, которые более двух тысячелетий пролежали в земле Бельского городища. Это настоящий подарок археологам к профессиональному празднику, который в мире отмечают 15 августа.

Древний греческий философ называл его в летописях Гелоном, современники называют Бельского городища. С восьмого века до нашей эры здесь жили скифы – давние предки украинцев. Среди 10 тысяч населения здесь были крестьяне, ремесленники, но самыми влиятельными были воины-всадники.

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Именно здесь уже пятый день подряд под палящим солнцем работают харьковские археологи из университета Каразина.

В женском погребении нашли древний меч акинак. Одно из предположений, что здесь в шестом веке до нашей эры могла быть похоронена женщина-воин. Есть и жертвенник, на котором приносили дары богам, посуда, конская упряжь. Но известно точно, что женщина была из знати, потому что имеет украшения из золота, изготовленное в Древней Греции.

В первую очередь исследуют небольшие курганы, потому что со временем их уничтожают вспашкой.

Последний раз золото находили здесь в 2017 году, и хотя стоимость артефактов достигает нескольких сотен тысяч или даже миллионов долларов, важна каждая находка, потому что помогает составить историческую картину жизни наших предков.

Напомним, в Чернигове во время археологических раскопок нашли захоронение ребенка XII века.

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