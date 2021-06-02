Американские сенаторы заверили Украину в поддержке против агрессии РФ

Из почтения памяти погибших воинов российско-украинской войны начали свой визит в Киев американские сенаторы. Вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой посетили мемориал памяти на Михайловской площади.

Глава американской делегации, сенатор-демократ Джинн Шахин, заверила в готовности Конгресса США и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе против российской агрессии. А вот на встрече с президентом Владимиром Зеленским одной из основных тем стало увеличение военной помощи нашей стране.

Во время онлайн-экскурсии по линии фронта сенаторы слушали людей из зоны боевых действий. В частности, главнокомандующего Вооруженных сил Украины начальника генштаба Руслана Хомчака.

Как пояснил президент, Россия увеличила количество самолетов и военной техники вдоль границ Украины и в оккупированном Крыму, и только на словах декларирует отвод своих сил.

Сенаторы отметили, что рассказ о реальной картине на Востоке придаст аргументов относительно необходимости предоставления оружия Украине. Высокие гости заверили — в плане бюджета Соединенных Штатов заложена помощь Украине. Президент поблагодарил за поддержку и отметил, насколько важно совместно бороться с новыми угрозами, в том числе с энергетическими.

— Остановить Северный поток-2 — не просто энергетическая безопасность, а это отдельное мощное оружие РФ, которое России дают в руки. Как мы можем защититься от России — ответ прост — не давать оружие врагу, — отметил Зеленский.

Американские сенаторы заверили, что несмотря на уступчивость Белого дома, будут прилагать усилия, чтобы остановить запуск Северного потока-2.

— Мы считаем, что завершение проекта Северный поток-2 имеет и серьезные последствия для Украины, а также для энергетической безопасности Европы, ведь тогда Россия будет иметь мощное оружие. Поэтому мы и в дальнейшем будем искать возможности повлиять на ситуацию, — отметила сенатор Шахин.

Также сенаторы согласились, что необходимо согласовать новый формат санкционной политики в отношении Кремля. Поэтому пообещали уже скоро снова приехать в Киев.

ПДЧ для Украины

Ранее сенатор Крис Мерфи сообщил, что предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО будет логическим шагом по присоединению Украины к Альянсу.

Его коллега Роб Портман отметил, что продолжающиеся политические реформы Украины ускорят процесс присоединения к НАТО.

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