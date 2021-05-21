14 сенаторов-республиканцев внесли в Сенат США законопроект, в котором предлагается вернуть отмененные Белым домом санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

Документ предусматривает расширение ограничительных мер в отношении РФ, которая стоит за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространение санкций на субподрядчиков любой организации, которая работает на Северный поток-2.

– Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность, – заявил один из авторов законопроекта Кевин Крамер (республиканец от штата Нью-Йорк).

На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении дополнительных санкций против четырех юридических лиц и четырех судов, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2.

Однако, по его словам, США отменяют санкции против оператора проекта, его гендиректора Матиаса Варнига и других должностных лиц.

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что сейчас почти невозможно остановить строительство Северного потока-2, потому что он уже готов на 95%.

Источник: The Hill