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Факты / Мир
Валентина Летяк |

Сенаторы-республиканцы требуют вернуть санкции против Северного потока-2

Сенат США

14 сенаторов-республиканцев внесли в Сенат США законопроект, в котором предлагается вернуть отмененные Белым домом санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода Северный поток-2.

Документ предусматривает расширение ограничительных мер в отношении РФ, которая стоит за трубопроводом, и генерального директора Матиаса Варнига, а также распространение санкций на субподрядчиков любой организации, которая работает на Северный поток-2.

– Трубопровод Путина должен быть остановлен, и я призываю своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит Соединенные Штаты на собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность, – заявил один из авторов законопроекта Кевин Крамер (республиканец от штата Нью-Йорк).

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На этой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил о введении дополнительных санкций против четырех юридических лиц и четырех судов, причастных к строительству российского газопровода Северный поток-2.

Однако, по его словам, США отменяют санкции против оператора проекта, его гендиректора Матиаса Варнига и других должностных лиц.

В администрации президента США Джо Байдена заявили, что сейчас почти невозможно остановить строительство Северного потока-2, потому что он уже готов на 95%.

Источник: The Hill

Фото: Dreamstime

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