Американский сенатор Крис Мерфи заявил, что предоставление Украине Плана действий по членству (ПДЧ) в НАТО будет логическим шагом по присоединению Украины к Альянсу.

Об этом он сказал на брифинге 2 июня по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

— Мы сильно чувствуем, что для Украины важно быть в тесной связи с Западом. По моему мнению, частью этого сближения Украины является продвижение процесса предоставления ПДЧ в НАТО для Украины. Мы сегодня обсуждали вопрос процесса ПДЧ, который будет следующим логическим шагом по членству в НАТО, — заявил Мерфи.

Он также отметил, что Украина уже сделала несколько реформ, чтобы стать членом НАТО, а также будет осуществлять дополнительные реформы.

— Среди осуществленных реформ — гражданский контроль над Вооруженными силами и модернизация войска. Я надеюсь, что мы сможем сделать следующий шаг по ПДЧ для Украины, чтобы мы могли принять Украину в сообщество свободных стран, которым интересно, что происходит на восточной границе Украины, потому это в интересах не только Украины, но всех демократий, — отметил Мерфи.

Кроме того, сенатор Роб Портман подчеркнул, что НАТО — это Альянс безопасности, который базируется на совместных ценностях.

— Продолжающиеся политические реформы Украины усилят ее усилия по присоединению к НАТО и к ЕС, — добавил Портман.

Украина и НАТО

Ранее заместитель генсека Североатлантического Альянса Байба Браже заявила, что страны НАТО готовы помочь Украине поддерживать собственную территориальную безопасность.

По ее словам, в настоящее время Альянс очень объединенный в позиции относительно Украины.