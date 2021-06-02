Американські сенатори запевнили Україну в підтримці проти агресії РФ

Зі вшанування пам’яті загиблих воїнів російсько-української війни почали свій візит до Києва американські сенатори. Разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою відвідали меморіал пам’яті на Михайлівській площі.

Глава американської делегації, сенатор-демократ Джин Шахін, запевнила в готовності Конгресу США й надалі підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. А ось на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським однією з основних тем стало збільшення військової допомоги нашій країні.

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Під час онлайн-екскурсії лінією фронту сенатори слухали людей із зони бойових дій. Зокрема, головнокомандувача Збройних сил України начальника генштабу Руслана Хомчака.

Як пояснив президент, Росія збільшила кількість літаків і військової техніки уздовж кордонів України та в окупованому Криму, і тільки на словах декларує відведення своїх сил.

Сенатори зазначили, що розповідь про реальну картину на Сході додасть аргументів щодо необхідності надання зброї Україні. Високі гості запевнили – в плані бюджету Сполучених Штатів закладена допомога Україні. Президент подякував за підтримку і зазначив, наскільки важливо спільно боротися з новими загрозами, зокрема енергетичними.

– Зупинити Північний потік-2 – не просто енергетична безпека, а це окрема потужна зброя РФ, яку Росії дають в руки. Як ми можемо захиститися від Росії – відповідь проста – не давати зброю ворогові, – зазначив Зеленський.

Американські сенатори запевнили, що не дивлячись на поступливість Білого дому, докладатимуть зусиль, щоб зупинити запуск Північного потоку-2.

– Ми вважаємо, що завершення проекту Північний потік-2 має серйозні наслідки й для України, а також для енергетичної безпеки Європи, адже тоді Росія матиме потужну зброю. Тому ми та надалі шукатимемо можливості вплинути на ситуацію, – зазначила сенатор Шахін.

Також сенатори погодилися, що необхідно узгодити новий формат санкційної політики щодо Кремля. Тому пообіцяли вже скоро знову приїхати до Києва.

ПДЧ для України

Раніше сенатор Кріс Мерфі повідомив, що надання Україні Плану дій щодо членства (ПДЧ) в НАТО буде логічним кроком щодо приєднання України до Альянсу.

Його колега Роб Портман зазначив, що подальші політичні реформи України прискорять процес приєднання до НАТО.

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