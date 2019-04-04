Артиллерия и снайперский огонь: враг на передовой продолжает обстрелы

На передовой за прошедшие сутки было 6 вражеских атак. К счастью, потерь нет. С минометов враг бил по защитникам Крымского и Новолуганского. С гранатометов и пулеметов – у Новотроицкого и Лебединского. Наши войска дали достойный отпор.

Обычно обстрелы начинаются когда темнеет. Начинают с пулемета, а потом уже пытаются ночью подлезть группами по 4-5 человек.

Несмотря на то, что война на Донбассе позиционная и линия фронта годами неизменна, все же без дела мужчины не сидят. Здесь под Донецком пехотинцы развернули масштабные строительные работы чтобы усовершенствовать блиндажи и пути сообщения.

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Снайперы боевиков – одна из самых больших опасностей под Донецком. Поэтому и поведение наших бойцов соответствующее: прежде всего это личная дисциплина и личная безопасность – то есть средства защиты. Не передвигаться по открытым участкам местности. Если не можешь перебежать, то надо переползти. Не лениться.

Раньше это был процветающий регион, который по словам местных кормил всю Украину. Сейчас Донбасс поделен горячей линией разграничения. Опустошенные, разбитые боеприпасами дома серой зоны – вот сегодняшняя визитка этого края. Война стала символом востока Украины похоже на долгие годы.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на передовой силы ООС уничтожили вражеские ПТРК, наблюдательный пункт и склад боеприпасов.

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