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На передовой силы ООС уничтожили вражеские ПТРК, наблюдательный пункт и склад боеприпасов

На передовой сегодня один армеец погиб и еще один получил ранения. Враг бил 5 раз. В частности, с ракетного комплекса возле Марьинки.

Наши бойцы дали достойный отпор и уничтожили известный пост террористов – террикон Крокодил – укрепрайон боевиков, который 4 года подряд не давал покоя ни защитникам Марьинки, ни мирным жителям. Там враг расположил ПТРК, наблюдательный пункт и склад с боеприпасами.

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Огневая точка боевиков была уничтожена с первых выстрелов. Но огонь от пораженной цели перевернулся на российские боеприпасы. Горело и взрывалось у боевиков с вечера и до самого утра. Теперь вражеские позиции восстановлению не подлежат.

Возможно, для жителей Марьинки это шанс, что по городу будет меньше обстрелов.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как работают украинские спецназовцы.

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