Артилерія та снайперський вогонь: ворог на передовій продовжує обстріли

На передовій минулої доби було 6 ворожих атак. На щастя, втрат немає. З мінометів ворог гатив по оборонцях Кримського і Новолуганського. З гранатометів і кулеметів – біля Новотроїцького і Лебединського. Наші війська дали гідну відсіч.

Зазвичай обстріли починаються коли темніє. Починають з кулемета, а потім вже намагаються вночі підлізти групами по 4-5 чоловік.

Попри те, що війна на Донбасі позиційна та лінія фронту роками незмінна, все ж без діла чоловіки не сидять. Тут під Донецьком піхотинці розгорнули масштабні будівельні роботи аби вдосконалити бліндажі та шляхи сполучення.

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Снайпери бойовиків – одна з найбільших небезпек під Донецьком. Тож і поведінка наших бійців відповідна: перш за все це особиста дисципліна та особиста безпека – тобто засоби захисту. Не пересуватися по відкритим ділянкам місцевості. Якщо не можеш перебігти, то треба переповзти. Не лінуватися.

Раніше це був процвітаючий регіон, який за словами місцевих годував всю Україну. Нині Донбас поділений гарячою лінією розмежування. Спустошені, розбиті боєприпасами будинки сірої зони – ось сьогоднішня візитівка цього краю. Війна стала символом сходу України схоже на довгі роки.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що на передовій сили ООС знищили ворожі ПТРК, спостережний пункт і склад боєприпасів.

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