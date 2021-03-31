Беседа без Украины. Путин поговорил с Меркель и Макроном о Донбассе

Президент России Владимир Путин провел онлайн-беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорили об Украине, но без президента Владимира Зеленского.

Информация об этом разговоре лидеров трех государств на сайте Кремля и в сообщениях западных пресс-служб существенно отличается.

Россияне в который раз заявили о якобы эскалации Украиной вооруженного противостояния и несоблюдение договоренностей о режиме прекращения огня.

В пресс-службе президента Франции сообщают, что во время разговора “была отмечена необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине”.

Правительство Германии информирует, что Меркель и Макрона призвали провести переговоры в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Накануне в МИД Украины заявили, что вопрос обострения на Донбассе невозможно обсуждать без участия президента Владимира Зеленского.

По мнению дипломатов, в сокращенном составе нормандского формата невозможно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования.

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