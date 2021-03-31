Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
Факты / Видео / Украина / Политика

Беседа без Украины. Путин поговорил с Меркель и Макроном о Донбассе

Президент России Владимир Путин провел онлайн-беседу с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Говорили об Украине, но без президента Владимира Зеленского.

Информация об этом разговоре лидеров трех государств на сайте Кремля и в сообщениях западных пресс-служб существенно отличается.

Россияне в который раз заявили о якобы эскалации Украиной вооруженного противостояния и несоблюдение договоренностей о режиме прекращения огня.

В пресс-службе президента Франции сообщают, что во время разговора “была отмечена необходимость того, чтобы Россия взяла на себя твердое обязательство по стабилизации режима прекращения огня в Украине”.

Правительство Германии информирует, что Меркель и Макрона призвали провести переговоры в нормандском формате по реализации Минских договоренностей.

Читайте
Цена войны: Зеленский об обострении на Донбассе и помощи нормандской четверки

Накануне в МИД Украины заявили, что вопрос обострения на Донбассе невозможно обсуждать без участия президента Владимира Зеленского.

По мнению дипломатов, в сокращенном составе нормандского формата невозможно достичь сдвигов по ключевым вопросам мирного урегулирования.

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

РФ не забыла о своих планах: Хомчак о наращивании войск возле границ Украины
РФ не забыла о своих планах: Хомчак о наращивании войск возле границ Украины
Охота на медведя: что ждет Россию при Байдене
Охота на медведя: что ждет Россию при Байдене
Россия наращивает войска вблизи границы Украины: Хомчак назвал регионы
Россия наращивает войска вблизи границы Украины: Хомчак назвал регионы
Рада требует от РФ соблюдать режим прекращения огня на Донбассе
Рада требует от РФ соблюдать режим прекращения огня на Донбассе
Необходимо оценить все риски: Хомчак заявил, что Украина готова к наступлению на Донбассе
Необходимо оценить все риски: Хомчак заявил, что Украина готова к наступлению на Донбассе
Ситуация на Донбассе и реформы Зеленского: Ермак поговорил с советником президента США
Ситуация на Донбассе и реформы Зеленского: Ермак поговорил с советником президента США
Жизнь на линии соприкосновения: как выживают жители поселка Золотое-4
Жизнь на линии соприкосновения: как выживают жители поселка Золотое-4
В РФ хотят обсудить обострение на Донбассе без Зеленского: реакция МИД Украины
В РФ хотят обсудить обострение на Донбассе без Зеленского: реакция МИД Украины
Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка