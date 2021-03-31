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Бесіда без України. Путін поговорив з Меркель і Макроном про Донбас

Президент Росії Володимир Путін провів онлайн-бесіду із канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Емманюелем Макроном. Говорили про Україну, але без президента Володимира Зеленського.

Інформація про цю розмому лідерів трьох держав на сайті Кремля та у повідомленнях західних прес-служб суттєво відрізняється.

Росіяни вкотре заявили про нібито ескалацію Україною збройного протистояння і недотримання домовленостей про режим припинення вогню.

У прес-службі президента Франції повідомляють, що під час розмови “було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов’язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні”.

Уряд Німеччини інформує, що Меркель і Макрон закликали провести переговори в нормандському форматі щодо реалізації Мінських домовленостей.

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Ціна війни: Зеленський про загострення на Донбасі та допомогу нормандської четвірки

Напередодні в МЗС України заявили, що питання загострення на Донбасі неможливо обговорювати без участі президента Володимира Зеленського.

На думку дипломатів, у скороченому складі нормандського формату неможливо досягти зрушень щодо ключових питань мирного врегулювання.

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