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Безлактозна дієта: чи шкідливе молоко для здоров’я і чи варто від нього відмовлятися

Українці дедалі частіше почали відмовлятися від молочних продуктів. Нині у мережі шириться інформація, що вони шкодять здоров’ю, фігурі та стану шкіри. Факти ICTV з’ясували, чи справді це так.

За словами гастроентеролога Юлії Позіду, молочні продукти корисні для людини. Це – незамінний за амінокислотним складом білок, який легко засвоюється. У цих продуктах багато кальцію та фосфору.

Крім того, на стан шкіри продукт може впливати лише в індивідуальних випадках. Таку думку озвучила дерматолог Марія Ярошенко.

Читайте: Як правильно харчуватися, щоб бути здоровим – поради лікаря

Водночас шкода від молока та молочних продуктів може бути, але лише у разі алергії на лактозу.

Фахівці радять перед тим, як відмовитися від молока, звернутися до лікаря, який допоможе скорегувати раціон.

Здоровий раціон

Збалансований режим харчування є одним з ключових факторів у формуванні імунітету людини.

Відмова від певних продуктів може негативно позначитися на самопочутті.

Детальніше про вплив харчування на імунітет людини читайте на Фактах ICTV.

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