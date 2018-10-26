Безопасность в школах Украины: эксперимент Фактов ICTV
После трагедии в Керчи, где студент политехнического колледжа без проблем пронес в учреждение оружие и расстрелял людей, Факты ICTV решили проверить безопасность в украинских школах.
Вместо охранника – дедушка-гардеробщик или вахтер, никаких пропускных рамок или турникетов. Это такая безопасность в украинских школах.
На входе никаких преград, двери открыты, родители забирают детей из учебного заведения.
Большинство львовских школ оборудованы дополнительной системой охраны, уверяет руководитель управления образования Львовского горсовета. Ведь в прошлом году запустили соответствующий проект. Если раньше родители покупали систему видеонаблюдения, теперь это делает городской совет. Ежемесячно на 1 школу выделяют 10 тысяч гривен.
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Но вот беда с профессиональными учебными заведениями. Денег на систему охраны таких объектов – нет. Колледжи, училища и техникумы решают проблему самостоятельно.
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