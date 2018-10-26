Факти / Відео / Україна / Безпека в школах України: експеримент Фактів ICTV/

Безпека в школах України: експеримент Фактів ICTV

Після трагедії в Керчі, де студент політехнічного коледжу без проблем проніс до закладу зброю та вибухівку й розстріляв людей, Факти ICTV вирішили перевірити безпеку в українських школах.

Замість охоронця – дідусь-гардеробник, чи вахтер, жодних пропускних рамок чи турнікетів. Це така безпека в українських школах.

На вході жодних перепон, двері відчинені, батьки забирають дітей з навчального закладу.

Більшість львівських шкіл обладнані додатковою системою охорони, запевняє керівник управління освіти Львівської міськради. Адже минулого року запустили відповідний проект. Якщо раніше батьки купували систему відеоспостереження, тепер це робить міська рада. Щомісяця на 1 школу виділяють 10 тисяч гривень.

Дивіться: Грип в Україні: у двох областях різкий сплеск захворюваності (ІНФОГРАФІКА)

Та от біда з професійними навчальними закладами. Грошей на систему охорони таких об’єктів – немає. Коледжі, училища і технікуми вирішують проблему самотужки.

Нагадаємо, у Харкові школярі та дорослі фактично зацькували дитину через шматок торту. Шестикласники святкували закінчення чверті.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Евакуація у школі Севастополя: знайдено підозрілий предмет
Булінг у Харкові: учениці не дали торт, бо мама не здала гроші
Дістаються, хто як може – на Черкащині дітей залишили без шкільного автобуса
Кір
Спалах кору в Вінницькій області: у двох школах ввели карантин
Діти з цукерками
Як алкоголь. Вчені зробили несподівані висновки про вплив цукру
Найкраща команда світу! Ібрагімович здійснив мрію врятованих з печери дітей
У Києві чоловік ганявся за дітьми з ножем
У Києві чоловік ганявся за дітьми з ножем і молотком
Не дійшов на урок. Першокласник отримав тяжкі травми на шкільному подвір’ї

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка