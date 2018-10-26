Безпека в школах України: експеримент Фактів ICTV

Після трагедії в Керчі, де студент політехнічного коледжу без проблем проніс до закладу зброю та вибухівку й розстріляв людей, Факти ICTV вирішили перевірити безпеку в українських школах.

Замість охоронця – дідусь-гардеробник, чи вахтер, жодних пропускних рамок чи турнікетів. Це така безпека в українських школах.

На вході жодних перепон, двері відчинені, батьки забирають дітей з навчального закладу.

Більшість львівських шкіл обладнані додатковою системою охорони, запевняє керівник управління освіти Львівської міськради. Адже минулого року запустили відповідний проект. Якщо раніше батьки купували систему відеоспостереження, тепер це робить міська рада. Щомісяця на 1 школу виділяють 10 тисяч гривень.

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Та от біда з професійними навчальними закладами. Грошей на систему охорони таких об’єктів – немає. Коледжі, училища і технікуми вирішують проблему самотужки.

Нагадаємо, у Харкові школярі та дорослі фактично зацькували дитину через шматок торту. Шестикласники святкували закінчення чверті.

Опубліковано Жовтень, 26 в 10:42



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